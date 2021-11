La danseuse professionnelle de Dancing With the Stars, Jenna Johnson, a admis qu’elle était « nerveuse » à l’idée de devenir la moitié du premier couple homosexuel de l’histoire des 30 saisons de la série. Johnson est associé à l’icône des médias sociaux et ancienne star de Dance Moms JoJo Siwa, et ils ont obtenu certains des meilleurs scores de la saison. Bien que Johnson, 27 ans, ait été nerveuse au début, elle a déclaré jeudi à Ellen DeGeneres qu’elle avait immédiatement dit oui lorsqu’on lui a offert la chance de danser avec Siwa, 18 ans.

« Je suis gêné de dire que lorsque j’ai découvert pour la première fois que je danserais avec une femme, j’étais un peu nerveux, à quel point tout le monde allait le prendre, quelle allait être la réponse », a déclaré Johnson dans l’épisode de jeudi. du salon Ellen DeGeneres, via TooFab. Cependant, la nervosité s’est estompée une fois que les producteurs lui ont demandé de le faire. Elle a « immédiatement » accepté. « Et puis, rencontrer JoJo et juste le courage qu’elle m’a donné tant de force et je n’ai jamais regardé en arrière », a déclaré Johnson. « Je ne me souviens même plus de ce que c’est que de danser avec un gars. Je me dis, c’est une vieille nouvelle. »

Il s’agit de la sixième saison de Johnson en tant que danseur professionnel sur DWTS après avoir déjà été membre de la troupe. Elle a remporté la saison 26 avec le patineur sur glace Adam Rippon. Son mari, Val Chmerkovskiy, est associé à une autre star des médias sociaux, Olivia Jade Giannulli, pendant la saison 30. Giannulli et Siwa font partie des huit derniers concurrents de la saison 30. Incroyablement, Siwa et Johnson ont été presque éliminés lundi, alors qu’ils étaient l’une des deux dernières équipes malgré leurs scores incroyables des juges. Les juges ont choisi à l’unanimité de sauver Siwa et Johnson, renvoyant Mike « The Miz » Mizanin et Witney Carson chez eux.

Si Johnson et Siwa perdent d’une manière ou d’une autre DWTS, les deux seront « livides » s’ils perdent, a déclaré Siwa à Us Weekly. « En fait, j’en ai parlé à Jen il y a quelques jours. Je me disais: » Nous allons tous les deux être livides [if we lose], évidemment, parce que nous sommes super compétitifs et que nous voulons gagner, bien sûr », a déclaré Siwa. « Mais à la fin de la journée, cette expérience a déjà été plus que tout ce que j’ai jamais fait auparavant que j’ai déjà gagné, et ça a été un tel voyage. »

Plus tôt dans Ellen, Siwa a déclaré que c’était « juste insensé » pour elle d’être considérée comme une icône gay à 18 ans, mais elle est prête à être à la hauteur de ce titre. Lorsqu’on lui a offert une chance de faire DWTS, elle a immédiatement pensé à quel point ce serait « bizarre » pour elle de danser avec un partenaire masculin. Elle a presque accepté de le faire, jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle pouvait danser avec une autre femme. « Cela a affecté tellement de jeunes enfants que d’entendre des adultes dire: » J’aurais aimé avoir quelqu’un comme toi quand j’étais petit « , cela me fait savoir que les enfants qui sont petits ont quelqu’un comme moi à regarder », Siwa dit DeGeneres. DWTS est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC. Siwa joue également dans Siwa Dance Pop Revolution, qui sera lancé le 9 novembre sur Peacock.