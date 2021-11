Jenna Johnson réagit à la sortie possible de la série de son mari Val Chmerkovskiy

La pro de Dancing With the Stars, Jenna Johnson, a quelque chose à dire sur les récents commentaires de son mari Val Chmerkovskiy à propos de son éventuel départ de la compétition ABC. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Johnson a partagé ses propres sentiments sur la sortie possible de Chmerkovskiy, disant au média qu’elle espérait qu’il ne quitterait pas la série. Chmerkovskiy avait précédemment déclaré que la saison 30 serait « probablement » sa dernière après son élimination aux côtés de sa partenaire Olivia Jade Giannulli.

Bien que Chmerkovskiy n’ait pas pris de décision officielle concernant son avenir avec DWTS, sa femme espère qu’il restera dans les parages. Johnson a dit à ET : « J’espère que ce n’est pas [the end]. Je pense qu’il est le meilleur danseur masculin de la série, et je peux le dire avec beaucoup de confiance et de fierté. Je pense qu’il y a beaucoup plus que nous n’avons pas vu de lui que j’aimerais voir. » Que Chmerkovskiy choisisse de rester ou de partir, Johnson sera là pour « le soutenir quoi qu’il arrive ».

« Et je pense que ce sera amusant de le voir essayer de nouvelles choses qu’il veut faire », a-t-elle ajouté. « C’est la personne la plus artistique. J’adorerais le voir jouer, diriger, poursuivre la musique, mais oui, nous verrons. J’espère vraiment que ce n’est pas parce qu’il est si bon en danse. » Il y a beaucoup de spéculations sur l’avenir de Chmerkovskiy avec DWTS, mais qu’en est-il de Johnson ? La danseuse professionnelle, qui a atteint la finale de la saison 30 aux côtés de son partenaire JoJo Siwa, a déclaré que les fans peuvent se reposer sur son mandat dans la série.

« Je serai certainement de retour ici. Ce sera différent [without him], mais je pense que ce serait aussi génial », a expliqué Johnson. « J’aime pouvoir faire différents projets les uns des autres sur lesquels nous pouvons nous soutenir et nous aider mutuellement à prospérer. Je sais donc qu’il serait vraiment investi dans ma saison, tout comme il l’est maintenant. Mais je n’ai pas encore fini de danser avec mon mari à cet étage. Pas encore terminé. » Après son élimination plus tôt cette saison, Chmerkovskiy a déclaré aux journalistes qu’il était peut-être prêt à quitter le monde DWTS. Il a dit qu’il était « reconnaissant » pour toutes les opportunités que la série lui a offertes, mais que lorsque il s’agit de son avenir avec le spectacle, il tirera « probablement » sa révérence finale.Cependant, seul le temps dira si Chmerkovskiy raccroche officiellement ses chaussures de danse pour de bon.