Jenna Johnson révèle comment JoJo Siwa l’a sauvée au milieu du “Slip” de DWTS

Jojo siwa mérite un trophée Mirrorball pour sa vivacité d’esprit sur la piste de danse.

La star de Nickelodeon a montré ses meilleurs pas de danse aux côtés de son partenaire, Jenna johnson, lors de la première de la saison 30 de Danse avec les stars le lundi 7 septembre. 20. Et pendant que les deux exécutaient leur routine rapide d’une minute sur l’air de “Are You Gonna Be My Girl” de Jet, Jenna était sur le point de toucher le sol de la salle de bal (littéralement) pendant quelques secondes seulement avant que JoJo ne la ramasse et sauve la nuit avant que quiconque puisse cligner des yeux.

“Ce que j’ai appris aujourd’hui”, a déclaré Jenna dans un clip Instagram Story plus tard dans la soirée. “Quand deux filles dansent ensemble, assurez-vous que les jupes sont plus courtes que d’habitude car vous allez glisser et finir comme moi.” La pro de la salle de bal, que l’on voit allongée dans la vidéo, s’est ensuite tournée vers sa jambe droite, qui semblait être entourée d’un sac de glace. Elle a également ajouté: “Bon à savoir”, tout en levant le pouce et en riant – indiquant que malgré le petit lapsus, elle s’est sentie A-OK par la suite.