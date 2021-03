Jenna Ortega: 6 choses à savoir sur l’étoile Yes Day

Souvent, il est rare que quiconque réussisse autant que Jenna Ortega en aussi peu de temps qu’elle, et avec aussi jeune qu’elle. Qu’il s’agisse d’affronter un tueur en série dans le drame Netflix You, de jouer dans la dernière comédie familiale de la plate-forme Yes Day, et sa présence inspirante sur les réseaux sociaux en tant que défenseur de la diversité, l’actrice est partout. À seulement 18 ans, elle suit également les traces de sa co-star de The Babysitter: Killer Queen Bella Thorne en devenant la dernière ancienne star de Disney Channel à faire le saut vers la star de la franchise Scream après avoir rejoint le casting du cinquième opus à venir.

Pour ceux qui n’entendent parler de cette starlette montante que pour la première fois, je dirais qu’il n’y a probablement pas de meilleur moment pour faire vos devoirs que maintenant, étant donné la rapidité avec laquelle elle s’approche du statut d’A-lister. C’est là que nous intervenons. Ce qui suit est une collection de six faits essentiels que tout adepte dévoué ou fan dans la création de Jenna Ortega devrait connaître, en commençant par un aperçu de son arrière-plan culturel.