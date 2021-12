Jenna Staiti, n ° 17 des femmes de Géorgie étourdit l’État n ° 2 de la NC en OT

Jenna Staiti a récolté 21 points et 11 rebonds tout en réalisant un arrêt défensif critique dans les dernières secondes de la prolongation pour aider la Géorgie n°17 ​​à battre l’état de Caroline du Nord n°2 82-80 jeudi soir.

Sarah Ashlee Barker a ajouté 16 points pour les Bulldogs, dont un long et penché à 3 points sur Crutchfield avec 0,4 seconde à jouer en temps réglementaire pour forcer la prolongation.

Dans les dernières secondes de l’OT, le Staiti de 6 pieds 4 pouces défendait la star de Wolfpack 6-5 Elissa Cunane dans la peinture avec les Bulldogs protégeant une avance de 81-80. Cunane s’est tourné vers la ligne de fond et a raté alors que Staiti restait avec elle dans un jeu avec beaucoup de contact qui a laissé Cunane tomber au sol.

Jenna Staiti de Géorgie (14 ans) fait pression sur Camille Hobby (41 ans) de l’État de Caroline du Nord pendant la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA, le jeudi 16 décembre 2021, à Raleigh, Caroline du Nord (AP Photo/Karl B. DeBlaker)

Staiti est venu avec le rebond avec 1,7 seconde à jouer. Que Morrison a suivi en réalisant 1 des 2 lancers francs avec 0,6 seconde à jouer. Le Wolfpack a rebondi sur le deuxième lancer franc et a appelé le temps mort avec 0,3 seconde restante pour un jeu final désespéré, mais Kayla Jones n’a pas pu tirer à temps – envoyant le banc des Bulldogs courir du banc à près du milieu du terrain pour un câlin rempli célébration sur le terrain du Wolfpack.

Il s’agissait de la première victoire de la Géorgie sur la route contre une équipe classée n ° 1 ou n ° 2. Et cela a mis fin à une séquence de 10 victoires consécutives pour le Wolfpack (10-2).

Morrison a terminé avec 20 points, six rebonds et six passes décisives pour la Géorgie (9-1).

Cunane a récolté 18 de ses 20 points en deuxième mi-temps pour le Wolfpack après avoir passé la majeure partie de la première mi-temps sur le banc avec deux fautes rapides. Diamond Johnson a ajouté 17 points pour le Wolfpack, qui est revenu de 12 points à la mi-temps mais n’a pas pu conserver une avance de quatre points dans la dernière minute du règlement.

GRANDE IMAGE

Géorgie : Choisis pour terminer quatrièmes de la Conférence du Sud-Est, les Bulldogs n’ont perdu qu’une seule fois cette année – d’un point contre leur rival de l’État et 18e rang de Georgia Tech de la Conférence de la côte atlantique. Cette fois, la Géorgie a battu le favori de la pré-saison ACC.

NC State: L’équipe de Wes Moore n’avait pas perdu depuis sa chute contre le n ° 1 de la Caroline du Sud lors de la soirée d’ouverture ici, faisant du Wolfpack la première des cinq équipes du top 15 à perdre contre les Gamecocks jusqu’à présent cette saison. NC State avait battu deux équipes classées depuis – le n ° 9 du Maryland aux Bahamas et le n ° 10 de l’Indiana sur la route – mais n’a pas pu ajouter une troisième victoire contre un adversaire du Top 25 de l’AP.

SUIVANT

Géorgie : Les Bulldogs affrontent St. Francis (Pennsylvanie) dimanche dans le premier de trois matchs consécutifs à domicile.

État de Caroline du Nord : Virginie visite le Wolfpack dimanche dans le jeu de la Conférence de la côte atlantique.