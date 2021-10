Jennette McCurdy, ancienne d’« iCarly », parle de la guérison des abus physiques et émotionnels « intenses » de sa mère

Jennette McCurdy se sent « enfin » « libre » après un long chemin de guérison après avoir subi des abus physiques et émotionnels « intenses » de la part de sa mère. McCurdy, qui a notamment joué le rôle de Sam Puckett dans la série bien-aimée Nickelodeon iCarly, a parlé de sa relation avec sa mère, Debbie, décédée d’un cancer en 2013, dans une récente interview avec PEOPLE, partageant que « ce n’était que la distance d’elle qui permettait moi pour être en bonne santé. »

En réfléchissant à ses premières années, McCurdy a déclaré au média que ses « premiers souvenirs d’enfance étaient de lourdeur et de chaos », car « les émotions de sa mère étaient si erratiques que c’était comme marcher sur une corde raide tous les jours. Les fluctuations d’humeur étaient quotidiennes. McCurdy a rappelé comment les explosions de sa mère devenaient souvent violentes et comment elle a été témoin de combats physiques entre ses parents. Au moment où McCurdy avait 6 ans, sa mère « est devenue obsédée par le fait de faire de moi une star », un rêve qu’elle avait une fois pour elle-même, et alors que McCurdy était « d’une timidité paralysante », elle avait l’impression « que mon travail consistait à maintenir la paix. Et je voulait faire plaisir à ma mère. »

Peu de temps après, la fixation de Debbie avec sa fille et son apparence ont commencé à prendre un nouveau ton plus dangereux. La mère de McCurdy a commencé à se blanchir les cheveux et à blanchir ses dents à l’âge de 10 ans, initiant sa fille au comptage des calories alors qu’elle n’avait que 11 ans. à la frénésie alimentaire puis à la boulimie. McCurdy a révélé que lorsqu’elle avait 17 ans, sa mère a insisté pour effectuer des examens vaginaux et mammaires et ne la laissait jamais prendre sa douche seule. McCurdy a déclaré que les abus de sa mère l’avaient » tellement réprimée et retardée dans son développement « , et ce n’est qu’après la mort de sa mère, après quoi elle a continué à lutter contre les troubles de l’alimentation et a expérimenté l’alcool pour la première fois, qu’elle a commencé à faire des changements.

« C’est un risque de changer votre vie, mais j’en ai fait ma mission », a déclaré McCurdy. « Je ne savais pas comment trouver mon identité sans ma mère. Et je ne vais pas mentir. C’était très difficile d’arriver ici. Mais maintenant, je suis à un endroit de ma vie que je n’aurais jamais pensé être possible. Et je me sens enfin libre.

Bien que McCrudy ne soit pas revenue pour le redémarrage d’iCarly sur Paramount +, elle n’a pas complètement fait ses adieux au monde du divertissement. En 2020, McCurdy est revenue à la comédie noire à succès I’m Glad My Mom Died, une émission solo « qui suscite la réflexion » qui détaille les abus physiques et émotionnels « intenses » qu’elle a subis de la part de sa mère. McCurdy a dit à PEOPLE à propos de la série et de sa vie, « même si cela peut sembler noir et blanc, il y a une plénitude dans mon récit. La vie peut être sombre – et désordonnée. Personne n’a une vie parfaite. »