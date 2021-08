Jenni Hermoso de Barcelone absente pour deux mois en raison d’une blessure à la cheville

in

Barcelona Femeni a été touchée par de mauvaises nouvelles car il a été confirmé que l’attaquante Jenni Hermoso s’est blessée à la cheville et sera absente pendant deux mois.

L’influente n°10 s’est blessée lors d’une séance d’entraînement jeudi matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper et a subi une “rupture du ligament latéral externe à la cheville gauche”.

La nouvelle signifie qu’Hermoso manquera la prochaine Coupe internationale des champions féminine et le début de la nouvelle saison de championnat. La WICC se tiendra du 18 au 31 août à Portland aux États-Unis. Le tournoi voit les équipes européennes de Barcelone et de Lyon affronter les Portland Thorns et le Houston Dash pour le titre WICC.

Le Barça retourne ensuite en Europe pour un dernier match amical de pré-saison contre Rosenborg à Trondheim, en Norvège, le 28 août. La saison doit démarrer le week-end du 4/5 septembre.

La blessure d’Hermoso survient quelques jours seulement après avoir été nommée MVP lors de la défaite 6-0 du Barça contre la Juventus lors du trophée Joan Gamper. L’attaquant a marqué deux fois dans une autre grande victoire pour le Barca Femeni.

Bon rétablissement Jenni Hermoso !