Jenni Kayne et Malia Mills trouvent de nouvelles maisons dans les Hamptons – WWD

OÙ IL Y A UNE VOLONTÉ: Les Hamptons étant envahis par les résidents estivaux, les excursionnistes et les évadés de la ville, le nombre de marques cherchant à y attirer les acheteurs augmente.

Jenni Kayne ouvrira un magasin permanent et une salle d’exposition de design à Amangansett au 10 Amagansett Square Drive le 28 juillet. Située près d’Ulla Johnson et Henry Lehr, la boutique propose la collection complète de meubles de la marque ainsi que des vêtements et des accessoires. Les acheteurs du magasin de 1 500 pieds carrés peuvent visiter le premier bar design de la marque et rencontrer l’équipe d’architectes d’intérieur de Kayne, membre du personnel pour proposer des projets d’inspiration, examiner des échantillons et des échantillons de bois, aider à commander des meubles et plus encore.

Des activations et des événements spéciaux sont en préparation pour une durée limitée, notamment du yoga gratuit sur la pelouse avec Mandala Yoga Amagansett et des monogrammes et broderies gratuits à la main de Rachel Hearn.

Jusqu’à présent, les best-sellers incluent le Fisherman Sweater, un look décontracté proposé en coton et cachemire qui se vend entre 295 $ et 395 $, selon une porte-parole de l’entreprise. Les mules en daim ou en peau de mouton qui se vendent entre 395 $ et 425 $ ont également été intéressantes.

Pendant ce temps, la créatrice de maillots de bain Malia Mills s’est associée à Mindi Smith de Little Red Planet pour ouvrir un espace pop-up et créatif pour les artistes et les designers à Sag Harbor qui restera ouvert jusqu’à la fin septembre. Au lieu d’ouvrir des voies différentes, il y a des avantages à travailler avec des personnes qui partagent votre éthique, votre éthique de travail et votre qualité, a déclaré Mills.

Les acheteurs trouveront des maillots de bain, des vêtements, des accessoires et d’autres articles pour une gamme d’âges. Mills a lancé sa ligne de maillots de bain il y a plus de 25 ans à New York. The Little Red Planet est spécialisé dans les vêtements durables pour enfants de 30 designers internationaux.

Mills et Smith ont décidé de faire équipe après avoir chacun fermé leurs magasins respectifs dans les Hamptons l’année dernière. L’avant-poste de Little Red Planet est situé au 34 Long Island Avenue. « C’est génial l’ultime partage d’été. Nous partageons notre maison. Nous partageons son magasin », a déclaré Mills.

Ayant eu un emplacement Hamptons pendant 12 ans, l’entreprise y a une clientèle fidèle, a déclaré Mills. Les acheteurs sont désormais plus enclins à acheter en ligne et en personne, et ils sont soucieux des prix, a déclaré le créateur. « Notre client nous soutient énormément. Ils ont fait du shopping avec nous tout au long de la pandémie. De toute évidence, c’est quelque chose dont nous sommes reconnaissants », a-t-elle déclaré.

Un article populaire est le sac zéro déchet Course of Trade « Chi It Forward » qui est cousu par des femmes qui ont été victimes de violence sexuelle, qui ont été incarcérées ou qui luttent pour être financièrement indépendantes. La directrice de production de Mills, Libby Mattern, a créé il y a quelques années ce programme d’apprentissage industriel de la couture, qui comprend également la rédaction de curriculum vitae et d’autres formations essentielles.