Jenni Rivera a assuré dans une interview qu’elle prenait des risques

Jenni Rivera dans une interview, « Je risque ma vie »

Saviez-vous qu’il lui restait peu de temps? La Diva du groupe, Jenni Rivera savait que sa vie était en danger et elle l’a donc fait savoir dans une interview dans laquelle elle et son intervieweur, Pepe Garza, espéraient qu’elle n’irait jamais vers la lumière.

Comme indication de ce qui pourrait lui arriver, Jenni Rivera a été interviewée par la célèbre journaliste et amie proche pour laisser un précédent selon lequel sa vie était en danger et c’était quelque chose que les chanteurs souffraient au Mexique.

Selon les mots de l’interprète d’Unforgettable, sa vie était en danger chaque week-end où elle se rendait sur le territoire mexicain et elle continuait à le faire uniquement pour l’amour de son public.

Chaque week-end où je travaille au Mexique, je risque ma vie… Je continue à le faire pour l’amour de ce que l’on fait et l’amour que j’ai pour mon public, a partagé Jenni.

Cette interview forte a été révélée des années après le départ de la diva régionale mexicaine, en 2019, dans une émission que Pepe Garza a réalisée en présence de deux des enfants de l’artiste.

Jenni Rivera et dans une interview, « Je risque ma vie. » Photo : Instagram.

Le début de l’audio révèle la force du message que Jenni Rivera voulait laisser, alors que le mari d’Elisa Beristain peut être entendu indiquant qu’ils espéraient qu’il ne se révélerait jamais et qu’il s’agissait de ce que de nombreux chanteurs vivaient au quotidien au Mexique.

Chiquis Rivera a raconté à Garza que sa mère leur avait dit à une occasion d’un appel l’avertissant de ne pas se présenter à Mexico, mais sa mère a montré son visage et est partie, heureusement, elle est rentrée chez elle en toute sécurité.

Dans l’audio, vous pouvez entendre que Jenni Rivera indique la raison pour laquelle elle a décidé de mener l’entretien, car une personne qui exécutait une danse avec elle avait été contactée par le FBI au sujet de certaines menaces à son encontre.

Je me sens mal à l’aise, car des professionnels sont déjà impliqués, mais je dois y aller et j’ai demandé à mon mari – à l’époque Esteban Loaiza – de ne pas m’accompagner, je lui ai demandé de rester et de rester avec mes enfants au cas où quelque chose arriverait, parce que je pars seul, qu’elle ne vienne pas avec moi, surtout pour que je ne laisse pas mes enfants seuls, a partagé La Grande Dame.