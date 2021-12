Jenni Rivera envoie un message à son frère via un interprète | .

C’est l’anniversaire de deuil de Jenni Rivera, son frère Gustavo elle a eu une canalisation avec Tania Karam, qui l’a mise en relation avec les anges et aurait reçu un message directement de sa sœur « la diva du groupe ».

Son frère était chargé d’assister à la populaire programme « Le soleil se lève », où il a été interrogé par Tania, qui lui a demandé s’il savait qui était la personne qui a trahi le célèbre juste avant de perdre la vie dans l’avion.

Gustavo a répondu très choqué qu’il ne pouvait pas répondre, que peut-être s’il n’y avait pas de caméras s’il le pouvait mais qu’au milieu du programme il ne pourrait pas, ce qui est quelque chose de très personnel.

La interprète, Tania Karam, a assuré qu’il a reçu un message qui dit « C’est tout ce que mon intuition me dit et je ne peux pas le croire, j’ai besoin que tu me le dises, je sais qu’ils m’ont trahi et je me fiche de qui c’était, de quoi je me soucie sachez que si c’est aussi quelqu’un de ma famille, ça me brise le cœur de penser que quelqu’un de ma propre famille puisse me détester autant, s’il vous plaît parlez-moi ! », assurant qu’elle était la même Jenny qui sait communiqué.

Après avoir entendu ces mots, Gustavo a été très surpris et a demandé à la personne de parler en dehors des caméras, car c’est quelque chose de si personnel pour celui qui assure qu’il ne peut pas parler beaucoup de choses dans un microphone, pour lui la famille passe avant tout par l’argent , la célébrité, le pouvoir ou quoi que ce soit d’autre, des situations dont vous devez parler en cercle et dont vous ne pouvez pas sortir.

« Ce que vous me dites, ce sont des questions auxquelles j’ai déjà beaucoup réfléchi, ce sont des choses que j’ai vues, j’ai parlé, il y a des gens autour de moi qui en ont parlé, ils savent ce que je ressens et je ne sais pas. sais où est Jenni en ce moment, mais elle sait tout ce que je fais », a commenté son frère.

Tania Karam raconte à sa famille que la chanteuse régionale mexicaine ne voulait pas le mettre la pression avec autant de questions, elle voulait simplement lui dire combien elle l’aime et lui demander de faire attention à ses enfants, elle considère qu’ils n’ont pas reçu tout l’argent qui leur correspond.

« Elle veut que ses enfants reçoivent plus, peut-être qu’ils ne reçoivent pas totalement et elle me demande de vous dire qu’elle lui a déjà pardonné, que la paix de Dieu l’embrasse et que son cœur est plein de gratitude et de paix pour sa famille, qui a eu un processus. « Maintenant, d’où je suis, j’atteigne beaucoup plus de gens », « Karam a assuré que ces mots étaient ce que Jenni Rivera avait dit pour communiquer à son public.