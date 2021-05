Jennie Bond “ heureuse ” que le prince Harry ait trouvé la paix, mais claque ses actions publicitaires “ Pourquoi taper dessus! ” | Royal | Nouvelles

Jennie Bond a salué la nouvelle que le prince Harry semblait bien se porter en Californie, ajoutant qu’il n’avait plus l’impression de «vivre dans un zoo» à la suite de sa récente interview avec le podcast Armchair Expert. Mme Bond sympathisait avec le royal mais ne pouvait pas croire qu’il discutait encore des problèmes auxquels il devait faire face et continuait également à attaquer la famille royale. L’expert royal a déclaré qu’il devrait garder la tête «sous le parapet» et arrêter de «cogner» sur ses problèmes quand il y a des problèmes beaucoup plus importants dans le monde.

Le prince Harry a parlé au podcast Armchair Expert de sa santé mentale et de ses problèmes en grandissant au sein de la famille royale.

Le royal a déclaré qu’il se sentait comme s’il était dans «un zoo» et a révélé qu’il ne voulait pas faire partie de l’institution à l’âge de 20 ans.

Il a également critiqué son père le prince Charles qui, selon lui, «a transmis sa souffrance» à ses enfants.

Le duc de Sussex a ajouté qu’il y avait une «douleur génétique» qui se transmet de père en fils qui, selon lui, devrait être atténuée autant que possible.

Mme Bond a été invitée sur Sky News pour discuter du podcast et des commentaires du prince Harry.

On lui a demandé si les commentaires n’étaient pas conformes et si elle était d’accord avec l’un d’entre eux.

Elle a répondu: “Eh bien oui, évidemment, sa vie a été exposée au public et maintenant, à cause de la façon dont il agit, elle continuera d’être exposée.

«S’il ne veut pas vivre dans ce qu’il appelle un zoo, peut-être qu’il devrait garder la tête sous le parapet – mais cela ne semble pas être la façon dont lui et Meghan veulent vivre leur vie.

«Permettez-moi de dire tout de suite que c’est un homme, pas un garçon, qui a beaucoup de bagages et qui est mentalement fragile de son propre aveu.

«Je suis vraiment content pour lui qu’il semble avoir trouvé la paix en Californie, il est heureux dit-il car ses épaules ne sont plus relevées et il peut emmener ses enfants faire une balade à vélo.

«Il se sent beaucoup plus libre et c’est génial, mais pourquoi doit-il continuer à parler de ses propres problèmes alors qu’il y a tant d’autres problèmes dans le monde?

“Pourquoi fait-il ceci?”

Au cours du podcast, le prince Harry a déclaré qu’il voulait «briser le cycle» de l’éducation afin que ses enfants n’aient pas à subir les mêmes choses que lui.

La relation tendue entre le duc de Sussex et son père a été révélée pour la première fois lors de l’interview de Harry avec Oprah Winfrey, où il a révélé que le prince Charles avait cessé de prendre ses appels.

Alors que les rapports suggèrent que les deux hommes se sont entretenus lors des funérailles du prince Philip, le dernier podcast semble suggérer que les tensions entre eux ne se sont pas améliorées.

Le prince Harry a également déclaré au podcast qu’il avait commencé à rassembler les traumatismes de son père – y compris le traitement qu’il avait reçu de ses parents – comme raison de leur mauvaise relation.