Jennifer Aniston dénonce des décennies de spéculation sur la grossesse

Après la deuxième saison de The Morning Show, Jennifer Aniston a donné une nouvelle interview éclairante au Hollywood Reporter et a parlé des décennies de spéculation sur sa vie personnelle, en particulier sa décision de ne pas avoir d’enfants. La star de Friends a été franche, expliquant que même si les tabloïds ont peut-être été plus brutaux à l’époque de son divorce avec Brad Pitt, la montée des médias sociaux a ce genre de pression venant de tous les côtés.

« Ce que les tabloïds et les médias ont fait à la vie personnelle des gens à l’époque, les gens ordinaires le font maintenant », a déclaré Aniston. « Bien que je n’ai pas vu de tabloïd depuis si longtemps. Est-ce que j’ai toujours des jumeaux ? Est-ce que je vais être la mère miracle à 52 ans ? (Rires.) l’épée à n’importe quel Joe Schmo assis derrière un écran d’ordinateur pour être un troll ou peu importe comment ils les appellent et intimider les gens dans les sections de commentaires. C’est donc en quelque sorte un changement de main. Et je ne sais pas pourquoi il y a une séquence si cruelle dans société. Je me demande souvent ce qu’ils font. »

Aniston a également évoqué le double standard auquel les femmes sont confrontées dans l’industrie, en particulier lorsqu’elles décident de se concentrer sur leur carrière plutôt que sur leur famille. Aniston a expliqué que même si elle essaie de maintenir autant de mystère que possible afin que les gens puissent voir ses personnages Au lieu de sa personnalité publique à l’écran, il peut être difficile de lutter contre les stéréotypes. « Les gens se projettent certainement sur vous et tout ça, mais mon travail consiste à dire : ‘Écoutez, je vais vous montrer de quoi je suis capable, et vous décidez si vous voulez vous abonner' », a déclaré l’actrice. « Alors, tu disparais autant que tu peux, tu t’amuses, tu endosses ces rôles bizarres, tu t’en fous, tu t’amuses, tu te souviens que tu as un magnifique groupe d’amis et ta vie est béni et vous faites de votre mieux. J’avais l’habitude de prendre tout cela très personnellement – les rumeurs de grossesse et toute l’hypothèse « Oh, elle a choisi la carrière plutôt que les enfants ». C’est comme, « Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe avec moi personnellement , médicalement, pourquoi je ne peux pas… puis-je avoir des enfants ?’ Ils ne savent rien, et c’était vraiment blessant et tout simplement méchant. »

Aniston a souligné qu’en fin de compte, les hommes ne sont tout simplement pas confrontés au même examen minutieux. « Les hommes peuvent se marier autant de fois qu’ils le veulent, ils peuvent se marier [younger] femmes dans la vingtaine ou la trentaine. Les femmes ne sont pas autorisées à faire ça », a déclaré le gagnant d’un Emmy. « Au fait, les hommes dans la trentaine sont très différents des hommes dans la quarantaine et la cinquantaine. Et même à la fin de la vingtaine – c’est un tout nouveau monde que je trouve vivant et dynamique et ils ne le sont pas… quel était mon propos ? (Rires.) Oh, à propos de maintenir un peu de mystère pour que les gens puissent suspendre leur incrédulité lorsqu’ils vous voient dans votre personnage. Je suppose que j’ai l’impression que si vous faites ce que vous faites assez bien, vous devriez être capable de le faire. Et si vous ne l’êtes pas, vous ne devriez probablement plus le faire. »