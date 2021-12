Jennifer Aniston dit que cela la dérange qu’on lui demande pourquoi elle n’a pas d’enfants – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice Jennifer Aniston a réagi à la question constante sur sa maternité sur laquelle depuis quelques années elle a dû être forcée de témoigner, et elle est liée à sa maternité et pourquoi à 52 ans elle n’a toujours pas d’enfants.

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, l’actrice s’est exprimée sur le sujet, et a qualifié de « douloureux et désagréable » d’être interrogée par rapport à son intention ou non d’avoir des enfants, puisque ceux qui n’ont aucune notion de leur vie personnelle privée et même de votre état de santé.

« Les rumeurs de grossesse et l’hypothèse de » Oh, elle a choisi sa carrière plutôt que d’avoir des enfants « . C’est comme : « Vous n’avez aucune idée de ce qui m’arrive personnellement, médicalement, pourquoi ne puis-je pas… puis-je avoir des enfants ? » Ils ne savent rien, et c’était vraiment douloureux et désagréable », a-t-il déclaré.

Aniston a parlé des préjugés qui sont portés contre les femmes qui ne sont pas mariées ou qui n’ont pas d’enfants, et le contraste qui existe par rapport aux hommes, qui ne sont pas interrogés pour cela.

« Les hommes peuvent se marier autant de fois qu’ils le souhaitent, ils peuvent épouser des femmes dans la vingtaine et la trentaine. Les femmes ne peuvent pas faire ça », a-t-il réfléchi. Actuellement, une histoire d’amour entre elle et David Schwimmer est répandue, c’est-à-dire une relation provisoire comme celle que ses personnages dans Friends, Rachel et Ross ont eue.

