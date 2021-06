Jennifer Aniston dit qu’elle et son ex Brad Pitt sont amis

in

Jennifer Aniston dit qu’elle et Brad Pitt sont “amis” 1:05

. – Jennifer Aniston et Brad Pitt s’entendent très bien.

Le couple s’est marié de 2000 à 2005 et la fascination des médias et des réseaux sociaux pour leur relation continue.

Aniston est récemment apparue avec ses co-stars de “Friends” et ses vrais amis, Courteney Cox et Lisa Kudrow, dans “The Howard Stern Show” de SiriusXM et la conversation s’est déplacée vers Pitt.

En septembre 2020, Pitt et Aniston ont participé à une lecture virtuelle en direct de “Fast Times at Ridgemont High” à des fins caritatives.

Aniston a déclaré à Stern que loin de se sentir mal à l’aise d’agir avec son ex, “c’était absolument amusant” de jouer avec des intérêts amoureux en lisant.

Pitt et Aniston recréent une scène captivante de la comédie 1:20

“Brad et moi sommes partenaires”, a-t-il déclaré. “Nous sommes amis”.

Aniston a ajouté: “Nous avons parlé et il n’y a rien d’inhabituel, à l’exception de tous ceux qui l’ont probablement vu et souhaitaient qu’il y en ait, ou supposaient qu’il y en avait.”

Elle a ensuite épousé l’acteur Justin Theroux, mais ils se sont séparés en 2018 après plus de deux ans de mariage et près de sept ans en couple.

En couverture du magazine People cette semaine, Aniston a déclaré qu’elle n’essaierait certainement pas de faire des rencontres en ligne et que le remariage n’est “pas sur mon radar”.

“Je suis intéressée à trouver un bon partenaire et à vivre une belle vie et à m’amuser ensemble”, a-t-elle déclaré. C’est tout ce que nous avons à espérer. Il n’est pas nécessaire que cela soit gravé dans le marbre dans des documents juridiques.