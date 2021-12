Jennifer Aniston en parle

Dans sa vie, il fut un temps où les magazines « du coeur » publiaient des histoires sur comment elle a refusé d’avoir des enfants avec Brad Pitt et comment cela a conduit au divorce. « Je n’ai pas vu de tabloïd depuis longtemps. Ai-je toujours des jumeaux ? Serai-je la mère miracle à 52 ans ?Jen a plaisanté en commentant l’obsession persistante du public pour sa prétendue quête de maternité.

J’avais l’habitude de prendre tout ça très personnel – les rumeurs de grossesse et toute l’hypothèse « Oh, elle a choisi la carrière plutôt que les enfants ». C’est comme, « Vous n’avez aucune idée de ce qui m’arrive personnellement, médicalement, pourquoi ne puis-je pas… puis-je avoir des enfants ? » Ils ne savent rien, et c’était très douloureux et désagréable », a-t-il déclaré au magazine. « Je ne sais pas pourquoi il y a une séquence si cruelle dans la société », la menthe.