Jennifer Aniston espère sortir avec quelqu’un en dehors de l’industrie. Le protagoniste de L’émission du matin Il a parlé à People et a dit que ce serait bien de sortir avec quelqu’un d’autre qu’Hollywood.

Les gens ont cela lors d’une interview avec People (The TV Show!) Lors de la promotion de sa série avec Reese Witherspoon, The Morning Show, on a demandé à Jen si elle pensait que les relations entre les personnalités publiques et non publiques fonctionnaient.

“Bien sûr”, a déclaré Aniston, 52 ans. “Absolument. Je veux dire, ça arrive. C’est à peu près ce que j’attends, pas forcément quelqu’un de l’industrie.” “Ça serait génial.”

C’est marrant, hein ? J’aime la façon dont ils demandent toujours à Jen ce qu’il en est de ses partenaires, comme si elle ne pouvait pas être seule pendant un moment. Le rapport souligne également comment Jennifer a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles elle et David Schwimmer sortaient ensemble, ce qu’elle a qualifié de “bizarre”.

«Je ne pouvais pas croire ça, vraiment. Comme vraiment? C’est mon frère! Mais je comprends “- Jen a déclaré à Entertainment Tonight. “Cela montre à quel point les gens sont pleins d’espoir avec des fantasmes et des rêves qui deviennent réalité.”

Son frère! Il l’a tué avec ça. Et c’est qu’au cas où ils l’auraient raté, après la célèbre Friends Meeting, à cause des choses qu’ils ont révélées, les tabloïds ont commencé à rapporter qu’elle et David Schwimmer avaient commencé à se voir. IL POSSÈDE!

Quoi qu’il en soit, Jennifer Aniston espère sortir avec quelqu’un en dehors de l’industrie. Au moins, ils n’ont pas posé de questions sur les enfants…

