Jennifer Aniston est critiquée pour s’être tenue à l’écart des personnes non vaccinées

. – Jennifer Aniston a remué certains esprits lorsqu’elle a déclaré récemment qu’elle avait “perdu quelques personnes dans ma routine hebdomadaire qui ont refusé ou non divulgué” si elles avaient été vaccinées contre COVID-19.

Aniston a fait le commentaire à In Style, et presque immédiatement, des personnes sur les réseaux sociaux ont donné leur avis.

Jeudi, il a publié certains des commentaires critiques sur les histoires sur son compte Instagram vérifié.

La star de “Friends” a posté un commentaire d’une personne qui a dit : “Mais si elle est vaccinée, elle est protégée, n’est-ce pas ? Pourquoi s’inquiéter des non vaccinés autour d’elle ?”

Aniston a répondu “Parce que si vous avez la variante, vous êtes toujours capable de m’infecter.”

“Cela peut me rendre légèrement malade, mais je ne serai pas admise à l’hôpital et je ne mourrai pas”, a-t-elle écrit. “MAIS JE PEUX le transmettre à quelqu’un qui n’a pas le vaccin et dont la santé est compromise (ou a une maladie antérieure), et par conséquent mettrait sa vie en danger.”

“C’est ce qui m’inquiète”, a conclu Aniston. “Nous devons nous soucier de plus que de nous-mêmes.”

Covid-19 peut continuer à être transmis à ceux qui ont été vaccinés, mais le vaccin protège contre des dommages graves ou la mort.

L’année dernière, Aniston a également suscité des réactions après avoir partagé une décoration de Noël qui disait “Notre première pandémie 2020”.