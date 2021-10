Les stars de Friends Jennifer Aniston et Courteney Cox ont rendu hommage à feu James Michael Tyler dimanche, quelques heures après sa mort à 59 ans dimanche. Taylor est décédé après une bataille contre un cancer de la prostate de stade 4. Il n’a pas révélé son diagnostic avant une interview en juin avec le Today Show lorsqu’il a expliqué pourquoi il avait raté la réunion de HBO Max. Taylor a joué le rôle de Gunther dans Friends, apparaissant dans 150 épisodes en tant que gérant du café Central Perk.

« Les amis n’auraient pas été les mêmes sans vous. Merci pour le rire que vous avez apporté au spectacle et à toutes nos vies. Vous nous manquerez tellement », a écrit Aniston sur Instagram. Elle a inclus la scène de la finale de Friends lorsque Gunther a professé son amour à Rachel d’Aniston juste avant qu’elle ne quitte New York pour Paris. Cox a également partagé un hommage sur Instagram, aux côtés d’une photo de Tyler de la dernière saison. « La taille de la gratitude que vous avez apportée dans la pièce et montrée chaque jour sur le plateau est la taille de la gratitude que je ressens pour vous avoir connu. Repose en paix James », a écrit Cox.

Warner Bros. Television, qui a produit Friends for NBC, a également publié une déclaration sur le compte Twitter officiel de Friends. « Warner Bros. Television pleure la perte de James Michael Tyler, un acteur bien-aimé et une partie intégrante de notre famille FRIENDS. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans », lit-on dans l’hommage du studio.

Tyler a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 en septembre 2018, mais a gardé sa bataille privée jusqu’en juin. Il est apparu dans le spécial de la réunion des amis pour HBO Max, mais uniquement via Zoom. Il a déclaré au Today Show qu’il n’était pas allé en studio pour être avec ses anciennes co-stars parce qu’il ne voulait pas changer l’ambiance de la spéciale en parlant de son diagnostic de cancer à ce moment-là. « C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus », a déclaré Tyler en juin. « C’était ma décision de ne pas faire partie de ça physiquement et de faire une apparition sur Zoom, fondamentalement, parce que je ne voulais pas que ça me déprime, vous savez? Je ne voulais pas être comme, ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer.' »

En annonçant la mort de Tyler, sa famille a noté que même si beaucoup le connaissaient sous le nom de Gunther, ils le connaissaient comme « un acteur, un musicien, un défenseur de la sensibilisation au cancer et un mari aimant ». Tyler « aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie », poursuit la déclaration. Son manager a déclaré à Variety qu’il était décédé paisiblement à son domicile de Los Angeles. Il laisse dans le deuil sa femme, Jennifer Carno.