Jennifer Aniston et David Schwimmer enchevêtrés dans une histoire d’amour? – Le soleil du Mexique

Jennifer Aniston et David Schwimmer Ils ont failli avoir une histoire d’amour dès le début de l’enregistrement de la série “Friends”, où ils incarnaient le couple mythique de Rachel et Ross, a révélé les deux acteurs dans l’émission spéciale dédiée à la série et mise en ligne jeudi.

La confession s’est produite lorsque l’animateur James Corden a demandé aux six protagonistes de la célèbre série humoristique si l’un d’entre eux avait ressenti de la chimie dans la vraie vie. David Schwimmer et Jennifer Aniston ont dit oui.

“La première saison, je suis tombé amoureux de Jen”, dit l’acteur, auquel elle a répondu: “C’était réciproque.”

Une attraction qui n’a pas été perçue à l’époque par les autres membres de “Friends”, ont révélé Matthew Perry (Chandler) et Courteney Cox (Monica).

“Mais c’était comme si deux navires se croisaient car l’un des deux était toujours en couple”, a déclaré l’acteur new-yorkais. “Et nous n’avons jamais franchi cette ligne. Nous la respectons.”

“Je me souviens avoir dit une fois à David que ce serait dommage que la première fois que nous nous embrassions était à la télévision nationale”, a raconté l’actrice, qui a remporté un Emmy pour son interprétation de Rachel en 2002.

“Et bien sûr, la première fois que nous nous sommes embrassés, c’était dans ce caféJennifer Aniston a continué, se référant au célèbre set “Central Perk”, dans le septième épisode de la deuxième saison.

Alors nous canalisons notre adoration et notre amour en Ross et Rachel

Le programme spécial “Friends”, mis en ligne jeudi sur la plateforme HBO Max aux Etats-Unis, a été l’occasion de raconter une poignée d’autres anecdotes, notamment sur la relation entre Monica et Chandler.

«Il était initialement prévu qu’ils dorment ensemble à Londres», mais ce devait être «une histoire courte», selon le co-créateur de l’émission David Crane.

Il fait référence à l’épisode “Celui qui se marie”, le dernier de la quatrième saison, dans lequel Monica et Chandler, en effet, se retrouvent au lit.

Mais la réaction des téléspectateurs (la série a été filmée avec un public en direct), qui ont célébré avec plus de 20 secondes d’applaudissements et de sifflets quand Monica sortit son visage de sous les couvertures, surpris les scénaristes.

«On s’est rendu compte qu’il y avait définitivement plus à exploiter là-bas et qu’il fallait y prêter attention», a rappelé Marta Kauffman, co-créatrice de la série.

Sur une note plus sérieuse, Matthew Perry a évoqué, dans une séquence trop courte, ses difficultés lors du tournage.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

«J’avais l’impression que j’allais mourir s’ils ne riaient pas», a-t-il déclaré au public sur le plateau. “Et ce n’est pas sain, bien sûr.”

“Vous ne nous l’avez jamais dit”, a répondu Lisa Kudrow (Phoebe), étonnée.

“J’ai senti que tous les jours” du tournage, a insisté l’acteur, harcelé depuis longtemps par une dépendance aux opiacés et à l’alcool, dont il prétend désormais être libéré.