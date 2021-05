Jennifer Aniston et David Schwimmer révèlent le béguin pour les “ amis ” ⋆ .

«Voulez-vous me permettre de poser ce que je considérerais comme une question effrontée?» L’animateur James Corden a déclaré à la distribution de “Friends” lors de la très attendue série spéciale de retrouvailles de la sitcom, diffusée jeudi sur HBO Max. «Il est impossible de ne pas se rendre compte et de ne pas voir que vous êtes tous des acteurs jeunes, sexy, beaux et à succès. Il m’est inconcevable qu’il n’y ait peut-être pas eu de romances hors écran.

Alors que les six amis regardent autour de lui, Jennifer Aniston (qui jouait Rachel Green) a les yeux écarquillés tandis que David Schwimmer (qui a joué son amour encore et encore, Ross Geller) la regarde avant de rompre son silence.

«La première saison, j’ai eu un gros béguin pour Jen», révèle Schwimmer – avec Aniston ajoutant que les sentiments étaient réciproques.

«À un moment donné, nous nous écrasions tous les deux, mais c’était comme si deux navires passaient parce que l’un de nous était toujours en couple», poursuit Schwimmer. «Et nous n’avons jamais franchi cette frontière. Nous avons respecté cela.

«Quand nous avions des pauses de répétition, il y avait des moments où nous nous blottissions sur le canapé», ajoute-t-il. «Nous nous endormions à la cuillère et nous nous endormions sur le canapé… et je n’arrêtais pas de penser, comment tout le monde ne savait-il pas que nous nous écrasions les uns les autres?»

Matthew LeBlanc, qui a joué Joey dans la série, affirme: «Nous savions. Nous savions avec certitude.

Pour la série qui a inscrit «Nous étions en pause!» dans le lexique culturel, cela peut être la plus grande nouvelle de la réunion longtemps retardée, qui a été filmée pendant deux jours en avril après avoir été reportée par la pandémie COVID-19.

Kevin Bright, producteur exécutif de “Friends”, a déclaré au Times que des rumeurs et des soupçons circulaient autour du plateau concernant l’attraction mutuelle de Schwimmer et Aniston, mais qu’en fin de compte, tout le monde vivait par procuration à travers leurs personnages. Mais tout le monde n’était pas au courant: David Crane, le co-créateur de “Friends”, a déclaré qu’il ne connaissait pas le béguin à l’époque – bien qu’il ait admis que c’était amusant d’apprendre son existence.

Cox a déclaré que c’était probablement pour le mieux que la relation entre Schwimmer et Aniston n’ait pas abouti, au cas où le couple se séparerait pendant le tournage. Bien qu’Aniston se soit risqué à ce que Rachel et Ross, qui se sont retrouvés ensemble dans la finale de la série après avoir descendu de l’avion pour Paris, sont probablement maintenant mariés avec des enfants.

La question sur le béguin de Schwimmer et Aniston a été pré-planifiée par Ben Winston, le directeur de la réunion «Friends», qui a appris à connaître le casting sur Zoom avant d’enregistrer la spéciale. Schwimmer a dit à Winston qu’il y avait quelque chose dont lui et Aniston n’avaient jamais parlé auparavant, mais il ne savait pas s’il voulait en parler. Et elle non plus, après avoir interrogé Aniston à ce sujet.

Winston a ensuite posé la question sur le casting «beau, réussi» à Corden – qui l’a posé sans savoir attendre la réponse – dans l’espoir de susciter une réaction.

«Vous pouvez voir que David et Jen sont un peu comme: ‘Allons-nous répondre à ça? Oh, qu’est-ce que diable, faisons-le », a déclaré Winston au Times. «Et donc j’étais vraiment ravi. Ça te fait regarder tout cet arc [between their characters] à travers un objectif vraiment différent.

La réunion présente une scène de la saison 2, un tournant dans la relation de Rachel et Ross, où ils partagent leur premier baiser dans un café. Mais c’était aussi un moment important pour les acteurs.

«Honnêtement, je me souviens avoir dit une fois à David: ‘Ça va être vraiment décevant si la première fois que toi et moi nous embrassons va être à la télévision nationale. … Bien sûr, la première fois que nous nous sommes embrassés, c’était dans ce café », a déclaré Aniston. «Nous venons de canaliser toute notre adoration et notre amour l’un pour l’autre dans Ross et Rachel.»

La rédactrice en chef Yvonne Villarreal a contribué à ce rapport.

