Jennifer Aniston et David Schwimmer se seraient à nouveau rapprochés après la réunion d’amis

Mise à jour, 11 août 2021, 10 h HE : Le représentant de Schwimmer a répondu au rapport niant que les deux co-stars de Friends sortent ensemble, affirmant qu’il n’y avait “pas de vérité”. Aniston, quant à lui, n’a pas encore publiquement évoqué les rumeurs. Les homologues de Schwimmer et Aniston’s Friends, Ross et Rachel, ont notamment eu une romance à l’écran. L’histoire originale suit ci-dessous.

Jennifer Aniston et David Schwimmer auraient passé beaucoup de temps ensemble après la réunion des amis, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles ils seraient enfin un objet dans la vraie vie. Aniston et Schwimmer ont tous deux admis pour la première fois qu’ils avaient eu le béguin l’un pour l’autre pendant le tournage de Friends, bien qu’ils n’aient jamais agi sur eux. Maintenant, les deux acteurs visiblement célibataires passent plus de temps ensemble que jamais, selon un rapport de Closer Online.

“Après les retrouvailles, il est devenu clair que se remémorer le passé avait suscité des sentiments pour eux deux et que la chimie qu’ils avaient toujours dû enterrer était toujours là. Ils ont commencé à envoyer des SMS immédiatement après le tournage et, le mois dernier, David s’est envolé de chez lui à New York pour voir Jen à LA”, a déclaré à Closer une source proche du couple. “Ils ont passé du temps chez Jen, où elle prépare des dîners le soir, et ont passé du temps de qualité ensemble, à discuter et à rire. Ils ont également été aperçus en train de boire du vin, en pleine conversation, alors qu’ils se promenaient dans l’un des vignobles préférés de Jen à Santa Barbara, où il était clair qu’il y avait beaucoup de chimie entre eux.”

C’est évidemment une nouvelle incroyable pour les fans de Friends qui expédient Ross et Rachel depuis près de trois décennies maintenant. Dans l’état actuel des choses, de nombreux fans se remettent encore de la réunion spéciale sur HBO Max, où Schwimmer a déclaré: “J’ai eu le béguin pour Jen”, tandis qu’Aniston a répondu: “C’était réciproque.”

“Nous nous écrasions tous les deux durement, mais c’était comme si deux navires passaient. L’un de nous a toujours été en couple et nous n’avons jamais franchi cette frontière”, a ajouté Schwimmer. Aniston a déclaré: “Je me souviens avoir dit une fois à David:” Ça va être vraiment décevant si la première fois que toi et moi nous nous embrassons, c’est à la télévision nationale. Et bien sûr, c’était le cas. Nous venons de canaliser toute notre adoration et notre amour l’un pour l’autre dans Ross et Rachel. “

Bien sûr, les fans connaissent bien l’histoire des rencontres d’Aniston – elle a eu un mariage très médiatisé avec Brad Pitt pendant plusieurs années et un autre mariage médiatisé avec Justin Theroux jusqu’en 2018. Pendant ce temps, Schwimmer était auparavant marié à l’actrice britannique Zoë Buckman, et ils partagent un 10 -fille d’un an nommée Cleo.

Pour l’instant, Aniston et Schwimmer n’ont rien confirmé publiquement, les fans devront donc s’appuyer sur l’ancienne sitcom pour leur faire croire au véritable amour. Friends est maintenant en streaming sur HBO Max.