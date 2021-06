Jennifer Aniston et Reese Witherspoon reviennent avec la bande-annonce de Morning Show

in

Voici le trailer officiel du deuxième volet de la série. Le rôle de Cory, le manager de la chaîne qui est obsédé en faisant de The Morning Show le journal télévisé le plus regardé, mais il est également empêtré dans des dénonciations et des dissimulations de beaucoup de choses.

Le nouveau teaser met l’équipe du Morning Show sur un nouveau cap, en tant que présentateur Alex Levy (Aniston) quitte publiquement la série et son co-animateur, Bradley Jackson (Witherspoon), est à la hausse. Et il se teint les cheveux en blond pour prendre le bureau. De plus, la bande-annonce montre Alex disant à Cory Ellison (Billy Crudup) qu’elle ne reviendra pas, malgré ses protestations, tandis que l’exécutif continue d’essayer de jouer le pacificateur avec les protagonistes féminines.

Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans The Morning Show. (Courtoisie IMDb.)