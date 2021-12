Jennifer Aniston fait taire ceux qui continuent de se demander pourquoi elle n’a pas d’enfants

Mais Aniston jouit aujourd’hui d’une renommée inatteignable grâce à son travail. Alors que Friends l’a lancée vers la célébrité, la carrière de Jennifer a été soutenue par ses apparitions constantes au cinéma et son retour à la télévision, avec The Morning Show, la remet au sommet. Cependant, le sujet de la maternité et de l’amour est une question dans sa vie chaque fois qu’elle s’assoit pour discuter avec un journaliste.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, il y a fait référence. « Est-ce que je vais toujours avoir des jumeaux ? Est-ce que je vais toujours être mère à 52 ans ? », a-t-elle plaisanté avec l’intervieweur. Jennifer admet qu’elle avait l’habitude de prendre les commentaires à un niveau très personnel, mais tout atteint sa limite. « Cette croyance de ‘Oh, elle a choisi sa carrière avant d’avoir des enfants’… Le plus drôle, c’est que personne n’a la moindre idée de pourquoi je ne les ai pas, de ce qui m’arrive sur le plan personnel, sur le plan médical, pourquoi je ne peux pas… Puis-je avoir des enfants ? Personne ne sait rien et avant c’était très douloureux », a avoué l’actrice.

L’actrice en a marre des accusations de la presse insistant sur le fait que « cela devrait être une maman ». (Magazine Allure)

Jennifer n’a pas le temps de dissiper les rumeurs sur sa vie. Elle a préféré se consacrer pleinement à son métier en faisant ce qu’elle aime le plus et en se donnant le luxe de n’accepter que les projets qui impliquent un défi professionnel. Pour cette raison, elle n’a pas hésité à se référer à ces femmes qui ont fait la même chose qu’elle et qui n’ont pas été diabolisées pour ne pas avoir exaucé « les souhaits du peuple »: Dolly parton, par exemple, est l’un d’entre eux.

De plus, l’actrice a ajouté qu’heureusement pour les hommes, ils ne se font pas remarquer de cette manière cruelle. « Ils peuvent se marier autant de fois qu’ils le souhaitent et avec des femmes plus jeunes, qu’elles aient vingt ou trente ans, mais nous, les femmes, n’avons pas le droit de le faire. »