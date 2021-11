Jennifer Aniston parle de l’avenir de l’émission du matin

En espérant qu’Alex Levy puisse sortir du fond.

Dans la saison – deux finales de The Morning Show, celle de Jennifer Aniston personnage, Alex Levy, s’amuse. Tout en pleurant la mort de son ancien collègue et amant annulé Mitch Kessler (Steve Carell) – Et elle a failli se faire annuler lorsque leur liaison a été révélée – elle obtient également COVID-19.

Comme Jennifer l’a dit dans une récente interview au Hollywood Reporter, le traitement d’Alex par Apple TV + cette saison « était implacable ! Honnêtement, j’ai pensé qu’à un moment donné, les scénaristes essayaient de me tuer ! »

La fiction a imité le drame réel de la pandémie dans la série et a poussé Alex à n’avoir « aucun filtre », a déclaré Jennifer. « Il n’y a que la vérité. »

« Elle a frappé: F – – k it. Et ne donne plus comme – – t ce que tout le monde pense. Elle a passé toute la saison à essayer de boucher tous les trous du canoë pour qu’elle ne puisse pas être découverte, ce désespoir. Mais maintenant, elle dit sans s’excuser : c’est qui je suis, c’est ce que je suis », révèle Jennifer à propos du personnage principal.