Jennifer Aniston passe le meilleur moment à partager les détails de la réunion de ses amis, y compris à propos de ce choix de tenue

Le personnage de Jennifer Aniston, Rachel Green dans Friends, était en quelque sorte un créateur de tendances et une icône de style pendant les dix saisons de la série. Tout le monde se précipitait pour obtenir la coiffure « Rachel » qui signifiait vraiment : des lumières faibles, des couches et un encadrement autour du visage. Les fans devraient également connaître un look signature Rachel Green quand ils en voient un et ils l’ont revu lors de la réunion des amis : le col roulé sans manches. Et non, vous n’êtes pas fou de penser que c’était par accident, car Aniston y a fait allusion en plaisantant dans ses histoires Instagram. Voir son premier post ici :