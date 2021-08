Jennifer Aniston réplique aux critiques pour avoir coupé les anti-vaccins ⋆ .

Jennifer Aniston a exclu des gens de sa vie pour être anti-vax (Photo: .)

Jennifer Aniston a été déçue par la réponse à sa révélation qu’elle avait cessé de parler aux personnes qui refusaient de se faire vacciner contre Covid-19.

La star de Friends a déclaré dans une nouvelle interview qu’elle pensait que le refus de se faire vacciner était “fondé sur la peur”.

«Je pense que c’est votre obligation morale et professionnelle d’informer, car nous ne sommes pas tous entassés et testés tous les jours. C’est délicat parce que chacun a droit à sa propre opinion – mais beaucoup d’opinions ne se fondent sur rien d’autre que la peur ou la propagande », a-t-elle déclaré à InStyle.

L’actrice a partagé certaines des réponses qu’elle a reçues sur les réseaux sociaux depuis l’interview et a exhorté les gens à « se soucier plus que juste de nous-mêmes » et à se faire vacciner pour protéger les autres qui pourraient être gravement touchés par le virus.

Sur ses histoires Instagram, Jennifer a partagé un commentaire qui disait: «Mais si elle est vaccinée, elle est protégée, n’est-ce pas? Pourquoi s’inquiéter d’un vaxx autour d’elle ?’

La star de Morning Show a répondu: “Parce que si vous avez la variante, vous pouvez toujours me la donner.

La star de Friends est prudente (Photo: Instagram)

«Je peux tomber légèrement malade, mais je ne serai pas admis dans un hôpital ni ne mourrai. MAIS JE PEUX le donner à quelqu’un d’autre qui n’a pas le vaccin et dont la santé est compromise (ou a une maladie existante) – et donc je mettrais sa vie en danger.

‘C’est pourquoi je m’inquiète.

« Nous devons nous soucier de plus que de nous-mêmes ici. »

La star a ajouté qu’elle a dû s’empêcher de regarder constamment les nouvelles tout au long de la pandémie.

L’actrice a répondu aux critiques sur Instagram (Photo: Instagram)

Elle a expliqué: ‘J’ai vraiment dû arrêter [keeping it on too much]. Nous avons tous traversé la fatigue des nouvelles, la fatigue de la panique, pendant la pandémie parce que nous espérions qu’un jour nous nous réveillerions et entendrons quelque chose d’espoir, et tout ce que nous avons eu, c’est plus de folie.

«Et il y a toujours un grand groupe de personnes qui sont anti-vaccins ou qui n’écoutent tout simplement pas les faits. C’est vraiment dommage”, a poursuivi l’actrice.

‘Je viens de perdre quelques personnes dans ma routine hebdomadaire qui ont refusé ou n’ont pas divulgué [whether or not they had been vaccinated], et c’était malheureux.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



