Jennifer Aniston répond aux critiques des commentaires sur les vaccins

Jennifer Aniston a répondu aux personnes qui sont bouleversées par les commentaires qu’elle a faits sur la rupture des liens avec des personnes de sa vie qui refusent de se faire vacciner contre Covid-19.

S’adressant à InStyle, Jennifer a d’abord déclaré: “Il y a toujours un grand groupe de personnes qui sont anti-vaxxers ou qui n’écoutent tout simplement pas les faits. C’est vraiment dommage. Je viens de perdre quelques personnes dans ma routine hebdomadaire qui ont refusé ou n’a pas divulgué [whether or not they had been vaccinated], et c’était malheureux. Je pense que c’est votre obligation morale et professionnelle d’informer, car nous ne sommes pas tous entassés et testés tous les jours. C’est délicat parce que chacun a droit à sa propre opinion – mais beaucoup d’opinions ne se sentent basées sur rien d’autre que la peur ou la propagande. »

Jeudi, elle a sauté sur Instagram pour s’expliquer davantage, répondant à un fan qui a demandé “Mais si elle est vaccinée, elle est protégée correctement ? Pourquoi s’inquiéter d’un vaxx autour d’elle ?”

En réponse, Jennifer a dit : « Parce que si vous avez la variante, vous pouvez toujours me la donner. Je peux tomber légèrement malade mais je ne serai pas admis à l’hôpital et/ou mourrai. MAIS JE PEUX le donner à quelqu’un qui n’a pas le vaccin et dont la santé est compromise (ou a une condition existante antérieure) – et donc je mettrais leur vie en danger. C’est pourquoi je m’inquiète. Nous devons nous soucier plus que de nous-mêmes ici. “

Instagram

ET C’EST. À. EST.

Pour prendre un rendez-vous pour le vaccin COVID-19, rendez-vous sur le Vaccine Finder du CDC ou appelez votre pharmacie locale.

