Jennifer Aniston répond aux rumeurs de rencontres avec David Schwimmer

Pendant un bref instant, les fans de Friends étaient pleins d’espoir que Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui ont joué le couple emblématique Rachel et Ross dans la sitcom bien-aimée, avaient apporté leur romance de l’écran au monde réel. Mardi, il a été rapporté que les amis et co-stars de longue date passaient beaucoup de temps ensemble après la réunion des amis, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles ils sont enfin un élément dans la vraie vie. Aniston et Schwimmer ont tous deux admis pour la première fois qu’ils avaient eu le béguin l’un pour l’autre pendant le tournage de Friends, bien qu’ils n’aient jamais agi sur eux. Maintenant, les deux acteurs visiblement célibataires passent plus de temps ensemble que jamais, selon un rapport de Closer Online.

“Après les retrouvailles, il est devenu clair que se remémorer le passé avait suscité des sentiments pour eux deux et que la chimie qu’ils avaient toujours dû enterrer était toujours là. Ils ont commencé à envoyer des SMS immédiatement après le tournage et, le mois dernier, David s’est envolé de chez lui à New York pour voir Jen à LA”, a déclaré à Closer une source proche du couple. “Ils ont passé du temps chez Jen, où elle prépare des dîners le soir, et ont passé du temps de qualité ensemble, à discuter et à rire. Ils ont également été aperçus en train de boire du vin, en pleine conversation, alors qu’ils se promenaient dans l’un des vignobles préférés de Jen à Santa Barbara, où il était clair qu’il y avait beaucoup de chimie entre eux.” Cependant, des représentants d’Aniston et de Schwimmer ont déclaré au Huffington Post UK et à des sources proches de Entertainment Tonight que ces informations étaient fausses.

Au cours de la réunion spéciale, Schwimmer et Aniston ont expliqué à quel point ils avaient des sentiments l’un pour l’autre au début du tournage de Friends. “La première saison, j’ai eu le béguin pour Jen”, a admis Schwimmer, ce qu’Aniston a également confirmé de son côté. “Et je pense que nous nous sommes tous les deux, à un moment donné, écrasés l’un contre l’autre, mais c’était comme si deux navires passaient parce que l’un de nous était toujours en couple et nous n’avons jamais franchi cette frontière. Nous avons respecté cela.”

Aniston a également abordé ce sujet dans The Howard Stern Show, réitérant que nous n’avions jamais agi sur leurs sentiments dans la vraie vie. “Nous étions en couple, ce n’était jamais le bon moment et cela n’aurait pas fonctionné”, a déclaré Aniston. “La beauté de cela était que quels que soient les sentiments que nous avions, nous avons littéralement tout canalisé vers Ross et Rachel et je pense que c’est peut-être pourquoi cela a résonné de cette façon. Mais non, nous n’avons jamais – sur ma vie, et Courteney et Lisa le sauraient et peut se porter garant de moi.

“Non. Je dirais fièrement que j’ai frappé Schwimmer si cela se produisait”, a-t-elle poursuivi. “Mais non.” Au moins, nous avons Bennifer.