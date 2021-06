Jennifer Aniston répond aux rumeurs selon lesquelles elle aurait « frappé » David Schwimmer alors qu’ils travaillaient ensemble avec des amis

Tout au long de ses dix saisons, Friends a fait entrer et sortir ses personnages principaux de nombreuses relations. De Chandler et Janice à Monica et Richard, de nombreux fans ont de bons souvenirs, même pour ceux qui n’ont pas fonctionné, mais il n’y a, bien sûr, aucune relation d’amis qui se profile plus que Ross et Rachel. Désolé, Chandler et Monica, mais tu sais que c’est vrai. La chimie à l’écran entre Jennifer Aniston et David Schwimmer était si forte qu’elle a conduit à des spéculations et à des rumeurs selon lesquelles les deux se voyaient peut-être secrètement hors écran. Eh bien, laissez Howard Stern obtenir des réponses directes des décennies plus tard.