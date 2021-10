Jennifer Aniston révèle des difficultés d’apprentissage au lycée

Jennifer Aniston est peut-être l’une des actrices les mieux rémunérées d’Hollywood, avec plusieurs films qu’elle a joués et qui ont rapporté plus de 100 millions de dollars. Mais la star de Friends n’a pas eu les moments les plus faciles au lycée. Aniston a été victime d’intimidation, admettant qu’elle était plus potelée que la plupart de ses camarades de classe. Pourtant, elle n’a pas laissé l’intimidation et l’isolement la dissuader de poursuivre ses rêves.

Aniston a fréquenté la LaGuardia High School of Music and Performing Arts. Elle attribue à son professeur de théâtre le mérite de l’avoir guidée jusqu’à la grandeur. Mais quatre années de lycée en tant qu’adolescente peu sûre d’elle se sont toujours avérées difficiles, malgré son talent brut.

« Le lycée était tragique », a-t-elle déclaré à People Magazine en 2016. « Tout simplement pas bien informé. Vous savez, vous expérimentez. C’était dans les années 80 et j’avais l’air d’un cauchemar gothique. »

Elle a également révélé lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter, qu’elle avait appris différemment de la plupart des étudiants. En découvrant qu’elle souffrait de dyslexie, tout a pris plus de sens. Aniston a appris son diagnostic lors d’un examen de la vue de routine. Elle a été testée pour lire un paragraphe, et elle ne l’a pas si bien fait. Heureusement, elle a appris le diagnostic.

Elle ne pensait pas non plus qu’elle était la chose la plus attirante. Aniston a été choquée qu’elle ait été élue « la plus belle » pour le magazine People en 2016. « Je n’allais pas pour la plus belle », ajoute-t-elle. « C’était, comment puis-je être le plus rebellement peu attrayant? » Elle a appris à aimer son look à la fin de la vingtaine. « Oh, c’était plus le look mom jean des années 90 », dit-elle en riant. « De gros chemisiers blousants avec une grosse ceinture. Et tu te souviens de la chaussure de cow-boy de l’Ouest? Je pensais que j’étais cool. »

Maintenant, elle dit qu’elle a appris à regarder en elle la vraie beauté. La beauté, c’est « vraiment apprendre à aimer chaque chose de soi », dit-elle. « Et aussi en réalisant qu’il ne s’agit pas seulement de vêtements et de ce qui se passe [on the outside]. »