Jennifer Aniston révèle le texte qu’elle a reçu sur les rumeurs de rencontres avec David Schwimmer

Depuis qu’ils ont avoué qu’ils avaient des sentiments l’un pour l’autre lors du tournage de la première saison de Friends, Jennifer Aniston et David Schwimmer ont lancé des spéculations pour savoir s’ils sortaient ensemble dans la vraie vie. Les stars ont rapidement mis fin aux rumeurs et dans une nouvelle interview de couverture avec Marie Claire Australia, Aniston a expliqué que même certains de ses amis et de sa famille ont commencé à se demander.

“C’est vraiment drôle”, a déclaré Aniston à propos des rumeurs. “Je disais juste: ‘Je n’avais pas entendu un mot de ça.’ Honnêtement. Je recevais quelques textos de personnes disant: “Je pensais que tu étais en pause, LOL.” Et je n’arrêtais pas de dire : « De quoi parlez-vous ? Et puis je suis allé en ligne pour voir ce qui se passait et je me suis dit : ‘C’est la rumeur la plus drôle que je n’aie jamais entendue et qui a été abattue le plus rapidement possible.'”

Les personnages d’Aniston et Schwimmer’s Friends, Rachel Green et Ross Gellar, ont eu une relation à répétition, et les deux acteurs ont révélé lors de la réunion de HBO Max qu’ils avaient eu le béguin l’un pour l’autre lors de la diffusion originale de la série. “La première saison, nous – j’ai eu le béguin pour Jen”, a déclaré Schwimmer, auquel Aniston a répondu: “C’était réciproque.” Schwimmer a poursuivi: “À un moment donné, nous nous écrasions tous les deux, mais c’était comme si deux navires passaient parce que l’un de nous était toujours en couple. Et nous n’avons jamais franchi cette frontière. Nous avons respecté cela.”

Aniston a répondu aux rumeurs sur The Howard Stern Show, réitérant que nous n’avions jamais agi en fonction de leurs sentiments dans la vraie vie. “Nous étions en couple, ce n’était jamais le bon moment et cela n’aurait pas fonctionné”, a déclaré Aniston. “La beauté de cela était que quels que soient les sentiments que nous avions, nous avons littéralement tout canalisé vers Ross et Rachel et je pense que c’est peut-être pourquoi cela a résonné de cette façon. Mais non, nous n’avons jamais – sur ma vie, et Courteney et Lisa le sauraient et peut se porter garant de moi… Non. Je dirais fièrement que j’ai baisé Schwimmer si cela arrivait”, a-t-elle poursuivi. “Mais non.”

L’actrice a de nouveau nié la spéculation dans une interview avec Entertainment Tonight, affirmant qu’elle comprenait d’où venaient les gens malgré leurs suppositions incorrectes. “C’était bizarre. Je ne pouvais pas le croire, en fait. Genre, vraiment? C’est mon frère”, a déclaré Aniston. “Mais je le comprends, cependant. Cela vous montre juste à quel point les gens ont de l’espoir pour les fantasmes, pour que les rêves deviennent réalité.”