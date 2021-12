Jennifer Aniston révèle que deux protagonistes de Friends allaient être licenciés – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Depuis sa création en 1994, Friends et est devenu l’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision. La fiction met en vedette Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) et Joey (Matt LeBlanc) et, bien qu’il soit difficile d’imaginer l’histoire sans certains parmi eux, deux acteurs étaient sur le point d’être licenciés.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Aniston a révélé que les dirigeants de Warner Bros. avaient menacé de retirer deux des pistes. La proposition est venue alors que les stars renégociaient leurs salaires et, vu le succès de la série, elles ont demandé une augmentation notable de leurs salaires.

« L’une des menaces de l’étude était : ‘Eh bien, nous n’avons pas besoin des six. Nous pouvons le faire avec seulement quatre d’entre vous. Alors on se dit : ‘Quoi ? Peux-tu te débarrasser de Rachel ou de Joey ou de qui ?’ Puis on s’en est rendu compte et on s’est dit ‘ils ne peuvent pas, réveillez-vous' », a expliqué l’interprète.

Jennifer Aniston dans le rôle de « Rachel » dans Friends. Photo : Spécial

Les acteurs ont négocié leurs conditions avant la saison 3 et ont accepté d’avoir le même salaire. Au cours des saisons 9 et 10, ils gagnaient déjà un million de dollars par épisode, faisant d’Aniston, Cox et Kudrow les actrices de télévision les mieux payées de l’histoire.

Friends a diffusé 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. Depuis le dénouement, certaines des stars se sont réunies hors écran au fil des ans et toutes sauf Perry sont apparues dans l’émission spéciale de James Burrows en 2016. Les retrouvailles d’amis avec ses six protagonistes, sorties en mai 2021, sont à voir sur HBO Max.

