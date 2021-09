Jennifer Aniston se fait demander à bout portant si elle sort avec quelqu’un (après les rumeurs de ses amis) et donne en fait une vraie réponse

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

HBO Max’s Friends: The Reunion a réuni Jennifer Aniston et ses co-stars pour une douce spéciale, dans laquelle ils se souvenaient avec émotion de leur temps passé à travailler ensemble sur la sitcom à succès. Le rendez-vous tant attendu a finalement recueilli un grand nombre de téléspectateurs et, curieusement, a également déclenché des rumeurs. Beaucoup ont commencé à spéculer qu’Aniston et sa co-star David Schwimmer sortaient ensemble, bien que les deux aient depuis nié ces affirmations. Dans la foulée des reportages, on a récemment demandé à l’actrice de Rachel Green si elle voyait quelqu’un, et elle a en fait donné une vraie réponse.