Jennifer Aniston se souvient d’avoir quitté le plateau de la réunion d’amis

Jennifer Aniston a révélé que retrouver le casting de Friends pour la réunion spéciale de HBO Max plus tôt cette année était plus difficile qu’elle ne l’avait imaginé, déclarant simplement au Hollywood Reporter que « le voyage dans le temps est difficile ». Aniston, qui a joué Rachel Green dans la sitcom bien-aimée de 1994 à 2004, a révélé dans un nouveau profil pour le magazine que même si elle s’attendait à ce que les retrouvailles soient « amusantes », elle a fini par quitter le tournage « à certains moments » à cause de la émotions qu’elle a vécues.

Les retrouvailles avec les co-stars Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer pour les retrouvailles de HBO Max, diffusées en mai, ont été un retour dans le passé pour tous les acteurs. « Je pense que nous étions tellement naïfs en nous disant: » Est-ce que ça va être amusant? Ils remontent les décors, exactement comme ils l’étaient « », a déclaré Aniston. « Ensuite, vous y arrivez et c’est comme, ‘Oh, d’accord, je n’avais pas pensé à ce qui se passait la dernière fois que j’étais ici.' »

« Et ça m’a juste pris par surprise parce que c’était comme, ‘Salut, passé, souviens-toi de moi ? Tu te souviens à quel point c’était nul ? fois dans ta vie?' », a poursuivi le gagnant d’un Emmy. Aniston a poursuivi que c’était une expérience « très choquante », une qui l’a obligée à prendre quelques instants pour elle-même tout au long. « Bien sûr, vous avez des caméras partout et je suis déjà un peu accessible émotionnellement, je suppose que vous pourriez dire, alors j’ai dû sortir à certains moments », a-t-elle admis. « Je ne sais pas comment ils ont contourné ça. »

Aniston avait précédemment révélé les émotions mitigées des retrouvailles sur Literally! de Rob Lowe! Avec le podcast de Rob Lowe en septembre, racontant à l’acteur que les retrouvailles « nous ont vraiment fait chuter beaucoup plus fort que prévu ». Elle a dit à l’époque: « Pour y retourner, c’est de la nostalgie d’une manière qui est aussi un peu mélancolique, vous savez. Parce que beaucoup de choses ont changé et nous avons tous emprunté des chemins différents, pas si faciles et certains faciles … pour chacun de nous. »