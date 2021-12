Jennifer Aniston s’est confiée sur le fait qu’elle a vécu une « sombre noire » devant le monde entier lors d’une récente interview.

Aniston, 52 ans, a admis que ses « attentes » pour sa vie personnelle « avaient changé de forme » apparemment « du jour au lendemain » après avoir terminé le tournage de « Friends ».

« La carrière était une chose. Je ne savais pas ce qui allait arriver, et cela n’a été que béni. … C’était des choses plus personnelles que j’avais des attentes à propos de ce genre de changement de forme, pour ainsi dire », a déclaré Aniston lors d’une interview pour la dernière couverture du Hollywood Reporter.

« C’était ce qui était choquant, que nous avions tous une idée de ce que l’avenir allait être, et nous allions nous accroupir et nous concentrer sur ceci ou cela, puis tout a changé du jour au lendemain, et c’est tout. «

« Mais encore une fois, tout est une bénédiction si vous êtes capable de regarder les hauts et les bas de la vie de cette façon », a-t-elle ajouté. « Et si tout n’était pas arrivé, je ne serais pas assise ici, la femme que je suis. »

Jennifer Aniston a expliqué comment ses « attentes » pour sa vie personnelle avaient changé « du jour au lendemain » après avoir arrêté de filmer « Friends ».

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait réussi à se maintenir au lieu d’avoir une panne publique, elle a fait référence à sa défunte mère, selon THR.

« J’ai aussi grandi en regardant quelqu’un s’asseoir confortablement en tant que victime, et je n’aimais pas à quoi cela ressemblait », a déclaré Aniston. « Je savais que cette personne me donnait un exemple de ce que je ne voudrais jamais être, et je ne le serai jamais »

« Je pense que c’est toxique, et ça érode vos entrailles et votre âme. Et écoutez, est-ce que c’est un peu agaçant d’avoir à traverser publiquement des choses sombres devant le monde ? Oui, c’est un inconvénient, mais c’est tout relatif. »

Aniston était auparavant mariée à l'acteur Brad Pitt de 2000 à 2005.

Aniston a déclaré qu’elle avait fait le choix de « prospérer ».

« J’ai donc eu un choix à faire : soit je vais m’abandonner aux bonbons et vivre sous mes couvertures, soit je vais aller là-bas et trouver un débouché créatif et prospérer, et c’est ce que j’ai fait », a déclaré Aniston. .

« C’était juste avec un film intitulé ‘The Break-Up' », a-t-elle poursuivi.

Aniston a tourné « The Break-Up » en 2006, juste un an après la fin de son mariage avec Brad Pitt. Le couple s’est marié de 2000 à 2005. Pitt est rapidement passé à l’actrice Angelina Jolie, qu’il a rencontrée sur le tournage de « Mr. and Mrs. Smith ». Pitt et Jolie ont nié s’être jamais mis ensemble alors que Pitt était encore marié à Aniston.

Aniston a également expliqué comment l’attention que les gens portaient à sa vie privée affectait sa vie professionnelle.

« Eh bien, les gens se projettent certainement sur vous et tout ça, mais mon travail consiste à dire: » Écoutez, je vais vous montrer de quoi je suis capable, et vous décidez si vous voulez vous abonner « », a déclaré Aniston. « Alors, tu disparais autant que tu peux, tu t’amuses, tu endosses ces rôles bizarres, tu t’en fous, tu t’amuses, tu te souviens que tu as un magnifique groupe d’amis et ta vie est béni, et vous faites de votre mieux. »

Aniston a également qualifié l'examen minutieux de son manque d'enfants de « vraiment blessant » et « méchant » lors d'une récente interview.

Aniston a déclaré qu’elle prenait les choses « très personnellement » et a qualifié l’attention portée à son manque d’enfants de « vraiment blessante » et « méchante ».

« J’avais l’habitude de tout prendre très personnellement – ​​les rumeurs de grossesse et toute l’hypothèse » Oh, elle a choisi la carrière plutôt que les enfants « », a-t-elle déclaré. « C’est comme : « Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe avec moi personnellement, médicalement, pourquoi je ne peux pas… puis-je avoir des enfants ? » Ils ne savent rien, et c’était vraiment blessant et tout simplement méchant. »