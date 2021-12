Jennifer Aniston sur les réseaux sociaux et comment Hollywood n’est plus glamour. Jennifer Aniston parle des réseaux sociaux et du fait que Hollywood n’est plus glamour. L’actrice de Morning Show a posé pour le Hollywood Reporter Magazine et son interview s’intitulait « Jennifer Aniston n’a pas de regrets ».

Aniston a parlé de plusieurs choses dans l’interview que vous pouvez lire dans son intégralité en anglais ici. «

Jen a parlé d’être la cible des tabloïds et des médias (comme Britney Spears et Monica Lewinsky) :

« Je ne sais pas, parce que je pense que les gens le savent toujours. Ce que les tabloïds et les médias ont fait dans la vie personnelle des gens dans le passé, les gens normaux le font maintenant. Même si je n’ai pas vu de tabloïd depuis longtemps. Est-ce que j’ai toujours des jumeaux ? Serai-je la mère miracle à 52 ans ? (Des rires) Maintenant, vous avez des réseaux sociaux. C’est presque comme si les médias donnaient l’épée à n’importe quel Joe Schmo assis derrière son ordinateur pour être un troll ou peu importe comment ils les appelaient et attaquer les gens dans les commentaires. C’est donc un changement de mains en quelque sorte. Et je ne sais pas pourquoi il y a une tache si cruelle sur la société. Je me demande souvent ce qu’ils aiment. »

Sur la façon dont l’industrie le voit :

« Je ne sais pas parce que je ne sais plus ce qu’est l’industrie aujourd’hui. Ce n’est plus la même industrie qu’avant. Ce n’est plus ce glamour. Il devient peu à peu adeptes de TikTok et d’Instagram. C’est comme, embauchons-nous maintenant en fonction des abonnés, pas du talent ? Oh chérie. Et je perds le contact Je ne suis pas doué pour ça, « Je vais être pertinent et je vais rejoindre TikTok. »

Jen parle ensuite du moment où elle a rejoint Instagram il y a deux ans, et le site s’est littéralement écrasé. Elle a atteint 1 million de followers très rapidement (je pense qu’elle détient le record).

Et puis j’étais comme, « F * ck. Et maintenant quoi? » (Des rires) J’avais l’habitude de dire, je ne peux pas rejoindre Twitter pendant une journée et dire « Fake » ou « C’est bull sh! T » ? La réponse était non, parce qu’alors les gens répondent et vous devez continuer, et je me disais : « Eh bien, ça a l’air terrible. Je ne veux pas faire ça. »

Matt Damon a récemment évoqué l’impact potentiel des tabloïds sur la carrière d’un acteur, qu’il a réussi à éviter, contrairement à son ami Ben. Il a dit « si les gens peuvent voir 16 photos de vous buvant du café ou promenant le chien, je pense que cela dilue le désir de vous voir dans un film. » Ils demandent à Jen si elle est d’accord avec ça.

« Il y a une ligne fine, garder une sorte de mystère, mais aussi pouvoir participer à la société d’aujourd’hui – sortir dîner ou être sur Instagram. Et c’est l’autre chose à propos de la pandémie : je suis sujet à l’agoraphobie, et puis je me suis dit : « Allons dîner », et maintenant je le suis. « Pas mieux ne pas. Viens, viens, viens chez moi. » Je pense que je suis allé dans cinq restaurants depuis le début de la pandémie, et les mêmes qui nécessitent une vaccination. Vous savez, quelqu’un m’a littéralement traité de « vax-hole libéral » l’autre jour. Je ne comprends pas la déconnexion maintenant, être victime d’intimidation (attaqué) pour vouloir que les gens ne tombent pas malades? Je veux dire, c’est de ça dont nous parlons . «

Et comment l’attention portée à sa vie privée l’a impacté dans sa profession :

« Eh bien, certainement les gens se projettent sur vous et tout ça, mais mon travail est de continuer. « Écoutez, je vais vous montrer de quoi je suis capable, et vous décidez si vous voulez vous abonner. » Alors, tu disparais autant que tu peux, tu t’amuses, tu prends un de ces rôles bizarres, tu t’en fous, tu t’amuses, tu te souviens que tu as une belle bande d’amis et que ta vie est bénie et tu fais de ton mieux. J’avais l’habitude de le prendre très personnel – les rumeurs de grossesse et toute cette supposition « Oh, elle choisit sa carrière plutôt que ses enfants ». C’est comme : « Vous n’avez aucune idée de ce qui m’arrive personnellement, médicalement, pourquoi ne puis-je pas… ou puis-je avoir des enfants ? » ils ne savent rien, et c’était très douloureux et juste cruel. »

Dans l’interview, ils lui rappellent quand elle a dit à Gloria Steinem comment elle ressentait que sa valeur en tant que femme est liée à son état matrimonial et si elle peut ou non procréer, à ce que Gloria a dit…

« Elle a dit: ‘Je suppose que nous sommes dans une merde profonde! T (sérieux ennuis) » (rires). C’est la même chose avec Dolly Parton qui n’a jamais eu d’enfants. Mais y a-t-il des gens qui vous causent des problèmes ? Non, personne n’a essayé de l’exposer. »

Il parle également de la façon dont les hommes sont perçus différemment lorsqu’ils se marient plusieurs fois ou épousent de très jeunes femmes et que les femmes ne peuvent pas faire cela.

Quoi qu’il en soit, ça fait partie de l’interview que… oui, c’est long. Je n’ai pas aimé la couverture, son visage est bizarre, les autres photos que j’ai faites.

Alors Jennifer Aniston parle des réseaux sociaux et du fait que Hollywood n’est plus glamour. Zéro Glamour !