Jennifer Aniston va lancer une marque de beauté qui rit de la vie

Une concertation avec le Office des brevets et des marques des États-Unis, pour découvrir qu’en juillet 2019 la marque a été présentée LolaVie pour les produits de beauté tels que « lotions pour le visage et le corps, savons pour le visage et le corps non médicamenteux, produits de soins de la peau non médicamenteux, nettoyants pour le corps, déodorants et produits de soins capillaires ».

Dans l’une des trois publications Instagram de LolaVie, qui a obtenu plus 6 000 abonnés dans les trois premières heures Suite à l’annonce de Jennifer Aniston, vous voyez une photo d’un produit de beauté avec des gouttelettes d’eau, suggérant peut-être une produit de bain. Sur le site Web pour les mises à jour, vous pouvez voir des conteneurs de laboratoire avec des éléments naturels et le slogan “Naturellement toi”.