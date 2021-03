Jennifer Arcuri admet une aventure de quatre ans avec PM ⋆ .

Jennifer Arcuri a déclaré que l’affaire avait commencé en 2012 après avoir travaillé sur la campagne de réélection du maire de Boris Johnson

La femme d’affaires américaine Jennifer Arcuri a affirmé qu’elle avait eu une liaison « intime » de quatre ans avec Boris Johnson et a admis qu’elle était tombée amoureuse de lui.

La femme de 35 ans a déclaré que l’actuel Premier ministre, âgé de 56 ans, « ne pouvait pas garder ses mains loin » d’elle et que les deux hommes se sont rencontrés une fois par semaine au plus fort de leur relation présumée, qui, selon elle, a duré entre 2012 et 2016.

Mme Arcuri a affirmé qu’ils avaient commencé à se voir pendant que M. Johnson effectuait son deuxième mandat en tant que maire de Londres, lorsqu’il était marié à désormais l’ex-épouse et avocate Marina Wheeler, avec qui il partage deux fils et deux filles.

Elle a dit qu’ils avaient une « attraction physique et intellectuelle » mutuelle et partageaient un amour pour Shakespeare, alors qu’elle le nommait « Alexandre le Grand ».

L’entrepreneur en technologie a révélé que le Premier ministre demanderait des photos racées d’elle et qu’elle répondrait par des photos topless « arty » et professionnelles, lui disant que l’une d’entre elles était « suffisante pour faire percer un évêque dans un vitrail ».

Mais ses sentiments ont depuis changé envers M. Johnson, le qualifiant de « nouille mouillée lâche » pour ne pas l’avoir soutenue lorsque leur relation a été examinée de près en 2019 en raison d’allégations selon lesquelles il lui aurait accordé un « traitement préférentiel » en tant que maire.

Mme Arcuri a déclaré au Sunday Mirror: « Nous étions dans une relation intime pendant quatre ans. Je l’aimais, et pour cause. Mais l’homme que je croyais connaître n’existe plus.

Mme Arcuri a qualifié le Premier ministre de « nouilles lâches et humides » pour ne pas l’avoir soutenue lorsque des accusations ont tourné autour de leur relation (Photo: Vicki Couchman / Rex)

Elle a rencontré M. Johnson pour la première fois lorsqu’il a pris la parole lors d’un événement en 2011 alors qu’elle était étudiante en commerce, avant de se porter volontaire pour faire campagne pour sa candidature à la réélection du maire l’année suivante.

Il y avait une « étincelle évidente » entre les deux, a déclaré Mme Arcuri, et ils ont échangé des numéros avant qu’il ne vole et ne la dîne dans des restaurants et des bars de la capitale.

Lors de leur premier rendez-vous présumé, elle a affirmé qu’il s’était présenté « en retard, échevelé et chaotique » avant de demander à emprunter 3,10 £ de réduction à l’étudiant pour une bière.

À la fin de la nuit, il a dissipé ses inquiétudes à propos de s’embrasser publiquement dans la rue, disant: «C’est ma ville, je m’en fiche».

«Il voulait vraiment me ramener à la maison ce soir-là. J’ai refusé de céder. Il est devenu très frustré et a fait du vélo dans un souffle », a déclaré Mme Arcuri.

Elle a allégué que le couple avait eu des relations sexuelles pour la première fois dans son appartement de Shoreditch High Street, à l’est de Londres, quelques heures seulement avant l’ouverture des Jeux paralympiques de Londres de 2012.

La femme d’affaires américaine affirme qu’au plus fort de leur relation, ils se sont rencontrés une fois par semaine (Photo: Vicki Couchman / Rex)

Mme Arcuri a déclaré qu’il n’avait pas voulu partir et qu’il avait dû le « pousser » à la porte dans son « bric à brac du maire, la lanière avec le grand badge et les épinglettes ».

Quelques heures plus tard, il est apparu à la télévision assis entre sa femme d’alors Marina et la princesse Anne, près du prince William et de Kate Middleton.

Elle a affirmé que leur liaison présumée avait pris fin en 2016 car elle ne voulait pas être un « plan de secours » ou le « dernier 747 000e sur sa liste à traiter ».

Plus tard cette année-là, elle a rencontré son mari, Matthew Hickey, et est tombée enceinte.

Des questions ont été soulevées sur leur relation en 2019 à la suite d’accusations que M. Johnson lui avait accordé un traitement préférentiel pour ses entreprises alors qu’il était maire, ce qui a déclenché des enquêtes de la mairie et du chien de garde de la police.

Le Premier ministre a évité une enquête criminelle après que le Bureau indépendant pour la conduite de la police n’ait trouvé aucune preuve selon laquelle il aurait influencé les 126000 £ de subventions publiques accordées à Mme Arcuri ou obtenu sa place lors de voyages commerciaux à l’étranger qu’il dirigeait.

Mme Arcuri a déclaré qu’elle « adorait » le Premier ministre et qu’elle était tombée amoureuse pendant l’affaire (Photo: Ken McKay / ITV / Rex)



Elle a dit que le Premier ministre « ne pouvait pas garder ses mains loin » d’elle et lui a demandé des photos racées (Photo: Vicki Couchman / Rex)

Cependant, le chien de garde a déclaré que M. Johnson avait peut-être enfreint les « principes Nolan » – normes de comportement dans les fonctions publiques – par le biais de sa relation avec Mme Arcuri, car cela aurait pu être « intime ».

Mme Arcuri insiste sur le fait qu’elle a été invitée aux voyages en tant que membre de la scène technologique londonienne.

Parlant de l’échec du Premier ministre à la défendre pendant l’épreuve, Mme Arcuri l’a qualifié de « lâche » et d ‘« enfant’ ‘, affirmant qu’il était « à peu près temps que nous reconnaissions’ ‘que « c’est qui il est’ ‘.

Elle a ajouté: « Un grand leader est charismatique, courageux et courageux. Je n’utiliserais aucun de ces mots pour décrire Boris Johnson.

Downing Street a refusé de commenter.

