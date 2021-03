Jennifer Arcuri admet une liaison de quatre ans avec Boris Johnson

B

La femme d’affaires Jennifer Arcuri a raconté pour la première fois comment elle est tombée amoureuse de Boris Johnson lors d’une liaison qui, selon elle, a duré quatre ans.

Le couple s’est rencontré lorsqu’elle vivait à Londres et dormait ensemble à l’appartement Shoreditch où elle avait installé une perche de danseuse.

Elle a dit au Sunday Mirror qu’ils se rencontraient une fois par semaine au plus fort de l’affaire et a dit: « Je l’aimais, je l’adorais. »

Mme Arcuri, 35 ans, a déclaré qu’ils avaient une «attraction physique et intellectuelle» mutuelle.

Ils partageaient un amour pour Shakespeare et elle le nom de code Alexandre le Grand, un clin d’œil à son vrai prénom Alexander.

Elle a dit au journal que M. Johnson aimait son corps et son esprit et «ne pouvait pas garder ses mains loin de moi» lors de leur première liaison.

Mme Arcuri a déclaré que la romance s’était étendue de 2012 à 2016 lors du deuxième mandat de M. Johnson en tant que maire de Londres, alors qu’il était encore marié à son ex épouse Marina.

Il a été révélé plus tard que Mme Arcuri avait été invitée à des voyages de commerce extérieur financés par les contribuables dirigés par le maire de l’époque, provoquant une tempête politique.

Il a pris la parole lors d’une série d’événements technologiques organisés par Mme Arcuri, qui a ensuite reçu 126000 £ d’argent des contribuables sous forme de commandites d’événements et de subventions. La majeure partie, 100000 £, est venue d’une subvention gouvernementale en 2019.

Elle affirme avoir été invitée à des voyages commerciaux à part entière en tant que membre de «l’écosystème» de la scène technologique londonienne.

Une enquête sur les voyages a dégagé M. Johnson, 56 ans, de tout acte répréhensible lorsque les allégations de l’affaire ont été formulées pour la première fois.

Mme Arcuri a déclaré qu’elle le considérait comme une «nouille mouillée lâche» pour ne pas se tenir à ses côtés lorsque la dispute a éclaté.

Elle a ajouté: «Nous étions dans une relation intime pendant quatre ans. Je l’aimais, et pour cause. Mais l’homme que je pensais connaître n’existe plus.

Mme Arcuri a affirmé qu’ils avaient eu des relations sexuelles pour la première fois dans son appartement à Shoreditch quelques heures avant que M. Johnson ne s’assoie entre Marina et la princesse Anne à l’ouverture des Jeux paralympiques de Londres de 2012.

Elle a révélé qu’il devait chasser une chaussette égarée avant de se rendre à l’événement.

Elle a également affirmé qu’il avait dû emprunter 3,10 £ lors de leur premier rendez-vous et a ensuite ignoré les inquiétudes concernant les baisers en public, en disant: « C’est ma ville, je m’en fiche. »

Mme Arcuri a déclaré que M. Johnson avait bu et l’avait dîné ouvertement dans un restaurant de Londres, en lui disant: «Je veux sortir avec toi, tu es le seul Américain que j’ai jamais imaginé.»

Il a demandé des images racées d’elle et a déclaré qu’une photo torride était «suffisante pour qu’un évêque fasse un trou dans un vitrail».

Mme Arcuri était étudiante en commerce lorsqu’elle a rencontré M. Johnson alors qu’il s’exprimait lors d’un événement en 2011.

Elle a dit: «Il est entré dans la pièce, les cheveux tout ébouriffés. C’est là que j’ai vu la première vraie magie de Boris Johnson.

«Il transformait toute la pièce en une bande d’écolières hurlantes. J’ai fait une ligne droite pour le devant de la ligne. J’ai dit: « Bonjour, je m’appelle Jennifer, si vous ne me connaissiez pas, maintenant vous le faites ». »