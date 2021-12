Jennifer Garner essaie de donner un bain à son chat, et ça ne se passe pas bien

Jennifer Garner est devenue une star d’Instagram grâce à ses vidéos hilarantes et pertinentes. Dans l’un de ses clips récents, elle a essayé de donner un bain à son chat Moose, et cela ne s’est pas très bien passé. Moose s’est coincé quelque chose dans les fesses, forçant Garner à mettre le chat dans des positions inconfortables dans un évier. À un moment donné, Moose a gratté Garner au cou, faisant couler du sang.

Au début de la courte vidéo, Garner a expliqué que Moose avait fait caca dans son « pantalon », il avait donc besoin d’un bon nettoyage dans l’évier. Au début, le chat semblait se comporter, assis au fond de l’évier. Moose se comportait si bien que Garner pouvait même chanter « Do You Know the Muffin Man? » à lui. « Je n’ai jamais rencontré de chat plus gentil que ce chat, c’est pourquoi je me sens mal [for] se moquer de ce qui s’est passé », a déclaré Garner.

Elle a ensuite ramassé Moose pour nettoyer son derrière, c’est à ce moment-là que les choses ont mal tourné. Il a commencé à se gratter et à essayer d’échapper à l’emprise de Garner, alors même qu’elle continuait à s’excuser auprès de lui. « Qu’est-ce qu’il faut faire ? Que ferait ma mère ? » se demanda Garner. Finalement, Moose s’est un peu calmé et elle a pu nettoyer son derrière. Elle avait encore besoin de laver le savon de sa fourrure, ce qui a poussé Moose à se déchaîner. Il a gratté le cou de Garner et il semblait y avoir deux marques de coupure. « Je n’oublierai jamais cela tant que je vivrai », a-t-elle déclaré. « Je le mérite. Je ne le blâme pas. » À la toute fin, Garner a plaisanté en disant qu’elle n’avait pas utilisé le revitalisant pour les cheveux !

« Même les grands garçons ont parfois des accidents. Ce n’est pas grave, Moose – tu es toujours le plus beau », a déclaré Garner en légende de la vidéo, qui est rapidement devenue virale. Il a plus de 3,3 millions de vues depuis qu’elle l’a publié le 23 novembre. Beaucoup de ses fans célèbres ont trouvé le clip hilarant. « Jen, tu sais que je peux montrer ça à mes enfants pour qu’ils voient qu’ils ne sont pas les seuls à avoir une mère comme nous », a écrit Jessica Seinfeld. « Vous savez ce que nous attendons de vous. Vos messages nous apportent de la joie », a écrit Ione Skye.

Garner a déclenché des rumeurs de fiançailles le mois dernier lorsqu’elle a rejoint sa co-star de 13 Going on 30, Judy Greer, pour une session Instagram Live. Elle semblait porter ce que certains pensaient être une bague de fiançailles. Garner est sorti avec l’homme d’affaires John Miller de 2018 à 2020, mais ils auraient ravivé leur romance.

Garner était auparavant marié à Ben Affleck, et ils sont parents de trois enfants, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Sam, 9 ans. Dans une récente interview avec le Wall Street Journal Magazine, Affleck a déclaré qu’il était important que ses enfants avoir les deux parents dans leur vie. « Il est important d’avoir deux parents pour élever et élever un enfant », a déclaré Affleck. « La chose la plus importante pour moi est d’être un bon père. Il faut apprendre aux garçons… Comment se comporter, comment se conduire. Quelles devraient être vos valeurs. La façon dont mon père a fait cela pour moi est vraiment significative – comme sont les manières dont il était absent.