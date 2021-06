Jennifer Garner est-elle heureuse des retrouvailles de Ben Affleck avec Jennifer Lopez ?

in

Il est fort possible que Jennifer Garner, qui a récemment joué dans le film Netflix Yes Day, soutienne Ben Affleck, simplement en tant que père de ses enfants. Ils auraient eu une route rocailleuse dans leur mariage avec les luttes d’Affleck contre l’alcoolisme. Mais les deux ont semblé en sortir comme des coparents plus forts, Affleck ayant même publié le mois dernier à l’occasion de la fête des mères un hommage à elle, en disant: “Merci pour tout le bien que vous faites.” (Bien que, apparemment, leurs enfants traitent Affleck avec une «révérence» bien différente de la façon dont ils la traitent.)