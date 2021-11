Jennifer Garner fiancée à John Miller ? VOIR LA BAGUE Que? Qu’est-ce qui n’avait pas fini ? Wow, wow… attendez. Eh bien, il s’avère qu’ils ont vu l’actrice avec une bague à « ce doigt » et les fans en sont convaincus, Jennifer Garner et John Miller se sont fiancés !

Ok, l’histoire est comme ça, Garner, 49 ans, était avec sa co-star de « If I Had 30 » (13 Going To 30) Judy Greer, dans un chat Instagram Live, ce mardi 2 novembre, pour discuter des pros et inconvénients d’être sobre. Au début de la vidéo, Jen Garner est vue en train de siroter une tasse de thé avec ses deux mains – et les téléspectateurs ont rapidement repéré la bague en or ornée de perles sur son doigt gauche. ET DING ! DING ! Engagé! – Les rumeurs de fiançailles ont commencé, nous rapporte.

L’actrice de Peppermint a été mariée à Scott Foley de 2000 à 2004 et à Ben Affleck pendant 10 ans jusqu’en 2010. L’ancien couple a eu trois enfants, leur divorce a été finalisé en 2018. Plus tôt cette année-là, il a été rapporté que Jennifer Garner sortait avec John Miller.

En janvier 2020, il a été rapporté que l’homme d’affaires pensait à un avenir avec Garner, mais elle voulait y aller doucement. Neuf mois plus tard, le couple aurait rompu à l’amiable. Peu de temps après avoir terminé, Jen Garner a parlé des défis de la fréquentation en tant que personne publique, admettant qu’il y a beaucoup de pression pour qu’une relation progresse.

En mai, il a été rapporté que Jennifer Garner et Miller s’étaient remis ensemble et donnaient une autre chance à leur romance. En octobre, le couple a eu de sérieuses discussions sur leur avenir.

« Ils sont pleinement préparés pour un long avenir ensemble », a déclaré une source le mois dernier. « Ils ont pris leur temps pour arriver à ce compromis. »

Ben Affleck sort avec JLo, et il semble que tout le monde le prenne avec civilité pour les enfants. Garner, Ben et JLo se sont récemment réunis à Halloween pour tromper ou traiter des friandises. « Tous les parents étaient très polis les uns envers les autres. Tout le monde était heureux de pouvoir réunir les enfants car tous les enfants s’entendent bien », a déclaré une source du magasin Malibu.

