Jennifer Garner met presque le feu à la cuisine alors qu’elle tente de préparer un repas de fête

La dernière aventure culinaire de Jennifer Garner a failli se terminer en catastrophe. Dans un nouvel épisode de sa série Pretend Cooking Show sur Instagram, Garner a cuisiné du bœuf bourguignon et a presque mis le feu à sa cuisine. Garner a lancé son émission de cuisine de simulation en décembre 2017 et est devenue si populaire qu’on lui a déjà proposé d’animer une véritable émission de cuisine.

Dans le nouvel épisode, Garner a préparé la recette de bœuf bourguignon d’Ina Garten, qui comprenait l’ajout de cognac dans une casserole. Cependant, elle a doublé la recette de Garten en ajoutant 1/2 tasse de brandy. Elle alluma la marmite d’un seul coup et l’alcool prit feu. Les flammes ont atteint le plafond de la cuisine du 13 Going on 30 star. « Mille pardon », a déclaré Garner choquée à ses téléspectateurs. « Ne doublez pas le Cognac. »

« Le truc avec les traditions, tout ce que vous faites pour leur donner un sens est de les garder », a écrit Garner en légende de la vidéo. « Je ne sais pas quand j’ai commencé à faire [Garten’s] boeuf bourguignon (de Barefoot à Paris) pour Noël, il y a assez longtemps que l’odeur de ce ragoût parfait me rend heureux, confortable et détendu (jusqu’à ce que j’allume presque le feu de la cuisine – Ina ne le ferait jamais!). Peut-être que cela aura du sens pour votre réveillon du Nouvel An, mais où que ce week-end vous emmène, nous vous souhaitons une nouvelle année saine, joyeuse et paisible. »

Il s’avère que Garten met le feu à sa propre cuisine. Le chef a commenté la vidéo de Garner, lui assurant qu’elle « mettait presque le feu à la cuisine à chaque fois » qu’elle faisait sa propre recette. « Bonne année !!! Je t’aime », a ajouté Garten. Garner a énuméré la recette de Garten dans la légende de sa vidéo. Il est également disponible chez Barefoot Contessa.

Garner a lancé Pretend Cooking Show en décembre 2017 et c’est devenu l’une des vidéos les plus populaires sur Instagram, note PEOPLE. La vidéo du bœuf bourguignon de Garner a atteint plus de 4,23 millions de vues en une seule journée. L’assistante personnelle de Garner, Maureen Grossner, filme chaque épisode et certains ont présenté des stars invitées. Même Garten s’est arrêté une fois.

La star de Love, Simon a même été approchée pour présenter Pretend Cooking Show à la télévision. Elle a reçu une » multitude de demandes de l’industrie » pour animer une véritable émission de cuisine, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter en mars. « En gros, c’est juste : ‘Hé, nous avons quelques heures, qu’est-ce que je veux faire pour le déjeuner ou cuire au four pour les enfants ?’ et nous allons de l’avant et le tournons simplement », a déclaré Garner à Good Morning America en novembre 2020. « Nous ne pensons pas à l’avenir et ne le planifions pas, c’est plus aléatoire – à part comme, ‘Hey Ina, veux-tu faire ce spectacle avec moi?' »