Jennifer Garner profite d’une sortie en famille pour prendre des photos

Jennifer Garner a été très active dans sa vie professionnelle et personnelle, alors elle a profité d’une journée à la plage avec sa famille.

Jennifer Garner célèbre son retour à Hollywood après avoir passé plus de temps avec sa famille; cependant, ce n’est pas un aspect que vous avez négligé maintenant que vous êtes de retour sur le plateau.

En fait, sa propre vie de mère l’a aidée à trouver l’inspiration pour les rôles les plus récents qu’elle a joués, comme cela s’est produit dans «Hoy si», où, accompagnée d’Edgar Ramírez comme son mari dans la fiction, elle donne une journée de concessions à leurs enfants.

En plus de finir par ressembler à une maman aimante, moderne et dévouée, Jennifer a utilisé ses souvenirs réels pour une performance plus authentique, qui a parfaitement fonctionné.

Après sa participation, la star a reconnu que ses enfants se sont parfois plaints à elle de «mettre fin au plaisir» et qu’elle aime parfois être une maman amusante au lieu d’un «dragon» comme on en est venu à le dire avec affection.

Sur la base de ce qu’elle a appris du livre d’Amy Krouse Rosenthal «Yes Day», Jen a commencé à appliquer cette politique avec ses enfants et cela a si bien fonctionné qu’elle s’est maintenant révélée être l’inspiration de sa récente sortie de film.

L’harmonie dans leur maison est indéniable et avant l’équilibre qu’ils ont atteint ensemble, Jen a voulu faire une séance photo avec Violet, Seraphina et Samuel à Marina del Rey, en Californie.

En plus de jongler et de jouer avec sa progéniture, l’actrice et productrice a posé pour capturer des moments inoubliables avec sa famille.

Au cours de la séance, Jennifer s’est montrée consciente de tout et n’a manqué aucun détail qui empêcherait d’avoir des clichés parfaits de la journée avec ses enfants.

Bientôt, nous pourrons le voir dans The Adam Project et quelques autres films qui sont encore dans leur phase de pré-production.