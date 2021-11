Jennifer Garner rejoint l’émission Apple TV+ « La dernière chose qu’il m’a dit »

Une nouvelle émission Apple TV + The Last Thing He Told Me mettra en vedette Jennifer Garner au lieu de Julia Roberts en tant que titre.

À partir de la date limite :

EXCLUSIF: Jennifer Garner devrait être la vedette et la production exécutive de la série limitée Apple TV + La dernière chose qu’il m’a racontée. Basée sur le best-seller n°1 du New York Times, la série est produite par Hello Sunshine de Reese Witherspoon, qui a choisi le livre de l’auteur Laura Dave et sert de studio au projet avec 20th Television.

Garner remplace Julia Roberts, qui a dû annuler en raison d’un problème d’horaire. L’émission est une adaptation du livre de Laura Dave du même titre et suit « une femme (Garner) qui noue une relation inattendue avec sa belle-fille de 16 ans tout en cherchant la vérité sur la raison pour laquelle son mari a mystérieusement disparu ».

L’émission sera également produite par Garner, avec Reese Witherspoon et Lauren Neustadter pour Hello Sunshine. Garner devrait également jouer dans la série TV + My Glory Was I Had Such Friends, aucune émission n’a été officiellement annoncée par Apple.

Apple a récemment ajouté le blockbuster de Tom Hanks Finch, qui aurait publié le plus gros week-end d’ouverture pour Apple TV+. À partir de mercredi:

« Finch », le nouveau film dramatique d’aventure avec Tom Hanks, a commencé à être diffusé sur Apple TV+ vendredi dernier. Selon un nouveau rapport de Deadline, « Finch » a dépassé « Greyhound (un autre film de Tom Hanks) avec le plus gros week-end d’ouverture pour un film Apple TV+ à ce jour.

