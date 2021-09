Jennifer Garner révèle que deux de ses enfants et ceux de Ben Affleck retournent à l’école complètement vaccinés

La parentalité pendant la pandémie a été une chose difficile à naviguer, surtout avec les enfants de retour à l’école. Jennifer Garner a parlé sur Instagram de certaines de ses inquiétudes et a révélé que deux de ses enfants sur trois qu’elle partage avec son ex-mari Ben Affleck sont complètement vaccinés. Ses filles Violet, 15 ans, et Seraphina, 12 ans, sont complètement vaccinées, tandis que son fils Samuel, 9 ans, est encore trop jeune.

“L’année scolaire commence au compte-gouttes, mais aujourd’hui, c’est la vraie affaire pour ma famille – nous sommes de retour. 3/3 masqués, 2/3 vaxxés (bientôt, s’il vous plaît, 11 ans et moins), tous impatients, hésitants, audacieux, vulnérable et, pour autant que je sache, souriant sous le 3 plis », a écrit Garner. “Merci les enseignants, merci les administrateurs, merci au personnel de l’école – d’avoir été à la fin d’un an et demi de sentiments (enfants et parents) – grands et bruyants, silencieux et profonds. Merci à la science de nous avoir d’aussi loin et d’autant plus près de la santé et de la liberté. Merci pour les mamans dans ton coin et l’humour potager et le soleil qui se lève, quoi qu’il arrive. Et s’il te plaît, mon Dieu, tiens-nous dans la paume de tes mains.”

Garner a déclaré à Good Morning America en mai qu’ils avaient réussi à rester en bonne santé pendant la pandémie de coronavirus, affirmant qu’ils étaient “assez chanceux” et “ne peuvent pas se plaindre” car ils ont évité toute frayeur majeure. « Il y a quelque chose de vraiment agréable à avoir tout le monde sous un toit », a-t-elle expliqué, malgré les défis. » « Avec le recul, j’ai l’impression que nous nous sommes beaucoup amusés ; nous avons réussi à nous amuser. Je suis reconnaissant pour cela.”

Pourtant, elle a admis dans une autre interview que ce n’était pas sans défis. “Cela a été une année si difficile pour les mamans”, a déclaré Garner à ET en mars. “Nous avons dû dire ‘Non, non, non.’ Nous avons dû regarder nos enfants rentrer à la maison, rater des choses.” La star de Yes Day a expliqué que s’il est difficile de “passer à côté de quelque chose en tant qu’adulte”, voir ses enfants “isolés sur Zoom” toute la journée au lieu de jouer avec des amis et de profiter d’être des enfants était “difficile”.