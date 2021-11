Jennifer Garner suscite des rumeurs de fiançailles avec une nouvelle bague

Jennifer Garner est-elle fiancée ? L’actrice, 49 ans, a des gens convaincus qu’elle et son petit ami John Miller se préparent à se marier après avoir arboré une superbe nouvelle bague sur sa main gauche lors d’un Instagram Live avec 13 Going on 30, la co-star Judy Greer mardi à propos des « pros et inconvénients d’être sobre. »

Au cours de la conversation de 25 minutes, Garner a tenu une tasse à deux mains, montrant brièvement une bague en or avec ce qui semble être des détails en perles sur son annulaire gauche. Garner et Miller se fréquentent depuis 2018, peu de temps avant que l’alun d’Alias ​​ne finalise son divorce avec son ex-mari Ben Affleck, avec qui elle a été mariée pendant 10 ans avant leur séparation. Avant cela, Garner était marié à Scott Foley de 2000 à 2004.

(Photo : Jennifer Garner)

Le PDG de CaliGroup était également auparavant marié à Caroline Campbell, avec qui il partage deux enfants. Garner et Affleck coparentent leurs trois enfants Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, et la star de Peppermint se serait liée avec Miller au cours de leurs expériences parentales avec leurs ex. En 2020, Us Weekly a rapporté que les deux hommes s’étaient séparés « à des conditions très amicales » en raison de délais différents en ce qui concerne le mariage, et Garner a parlé des difficultés de sortir ensemble sous les projecteurs lors d’un épisode d’octobre 2020 de Tell Me More With Spectacle de Kelly Corrigan.

« Si c’est vrai et que vous commencez à être sérieux avec quelqu’un et qu’il commence à dire : ‘Eh bien, quand vont-ils être fiancés ?’ C’est presque comme si vous vouliez juste y arriver pour pouvoir terminer cela et peut-être que cela mourra pendant une seconde », a-t-elle expliqué à propos des pressions auxquelles elle était confrontée. « Et puis c’est immédiatement ‘Trouble in paradise’. Et cela devient presque une prophétie auto-réalisatrice. »

En mai, Garner et Miller auraient donné une autre chance à leur relation, ce qui a amené les fans à se demander si leurs discussions sur la prochaine étape ensemble avaient abouti à une sorte d’engagement privé. Affleck, quant à lui, a également ravivé une romance avec l’ancienne fiancée Jennifer Lopez, avec qui il s’est réuni plus tôt cette année après la fin de ses fiançailles avec Alex Rodriguez. L’heureux couple a été rejoint par Garner à Halloween pour une sortie familiale.