Jennifer Griffin réfléchit à la couverture de l’Afghanistan ⋆ 10z viral

Correspondant à la sécurité nationale de Fox News Jennifer Griffin parlé avec Howard Kurtz sur MediaBuzz dimanche réfléchissant sur la couverture du chaos et des tragédies en Afghanistan.

Griffin a commencé par parler de la nouvelle d’une frappe aérienne américaine qui a détruit un véhicule à Kaboul avec des bombes qui étaient considérées comme une menace pour l’aéroport.

Kurtz a évoqué ses récents échanges lors des points de presse du Pentagone pour demander : « Lorsque des généraux et des hauts responsables du Pentagone sont sur le podium pour faire des déclarations plus tôt dans la semaine disant que tout se passait comme prévu, à quel point est-il difficile pour vous de vous lever et de dire : eh bien, cela ne correspond pas aux faits tels que vous les rapportiez ou aux faits sur le terrain ? »

« Ce n’est pas difficile pour moi de poser des questions quand ils sont sur le podium. Ce n’est pas un défi pour nous parce que c’est une histoire que nous couvrons, que je couvrais, depuis plus de 20 ans », a déclaré Griffin.

Ce qui est difficile, c’est d’essayer d’obtenir la vérité terrain en temps réel. Et ce qui a été très difficile cette semaine, je pense, c’est pour nous d’expliquer et même pour le Pentagone d’expliquer la relation très compliquée qu’ils ont dû établir avec les talibans en temps réel alors qu’ils devaient reprendre cet aéroport, contrôler l’aéroport et faire évacuer 117 000 Afghans et Américains au cours des deux dernières semaines. Ces relations et la façon dont ils dépendent des talibans pour la sécurité et aux points de contrôle à l’extérieur de l’aéroport, c’est vraiment difficile pour nous d’expliquer à notre public.

Elle a parlé avec Kurtz de la façon dont elle travaillait en Afghanistan depuis près de 30 ans et a déclaré qu’en plus des implications potentielles pour la sécurité nationale des dernières semaines, « c’est aussi très bouleversant de penser à tous les alliés américains que nous laisserons derrière nous. . “

Kurtz lui a demandé s’il lui était difficile de faire face à l’émotion qu’elle ressentait pendant la couverture, étant donné qu’elle avait « appris à connaître tant de militaires » au fil des ans.

« Il ne fait aucun doute que c’est la partie la plus difficile de ce travail », a déclaré Griffin. “Les émotions, les garder sous contrôle et rester concentré pour poser les questions difficiles du Pentagone quand on sait qu’il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, des collègues. Cela a été l’une des deux semaines de reportage les plus difficiles de ma vie. »

