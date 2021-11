Jennifer Heinl plaide coupable d’avoir défilé dans le Capitole des États-Unis

Une femme de Pennsylvanie dont le mari détective de la police aurait demandé le divorce à la suite de son arrestation liée au 6 janvier a plaidé coupable mardi à un crime fédéral.

« Je veux juste en finir avec ça, tu sais ? » Jennifer Heinl, 55 ans, a déclaré mardi après-midi un juge fédéral.

« Il est clair qu’elle était là-dedans »

Cette remarque semblait concerner le juge principal de district des États-Unis Emmet Sullivan, qui lui a rappelé la présomption d’innocence et a souligné qu’elle ne devrait plaider coupable que si elle pense être coupable du crime reproché.

« Est-ce la raison pour laquelle vous plaidez coupable, juste pour en finir ? » a demandé le juge Sullivan.

Heinl a ajouté que ce n’était pas la seule raison, et son avocat Martin A. Dietz a déclaré au juge que les séquences vidéo laissaient peu de controverse sur les faits de l’affaire.

« Il est clair qu’elle était là-dedans [and] qu’elle n’aurait pas dû être là », a déclaré Dietz, intervenant sur l’échange de son client avec le juge.

Les autorités affirment que les images montrent Heinl à l’intérieur de la rotonde du Capitole, de la crypte du Capitole des États-Unis et des zones restreintes sur le terrain du Capitole des États-Unis.

« Il n’y a aucun différend dans cette affaire quant à sa conduite », a ajouté l’avocat de la défense.

Le 6 janvier, Heinl a rejoint la foule pro-Trump qui s’est abattue sur le Capitole des États-Unis suite aux protestations signalées de son mari. La femme de Pennsylvanie était mariée à un détective du département de police du canton de Shaler qui a publiquement répudié ses actions par l’intermédiaire du chef de la police, a rapporté le Pittsburgh Post-Gazette.

Détective Michel Heinl, un vétéran de 30 ans de la force, a demandé le divorce devant la Cour des plaids communs du comté d’Allegheny en février, a rapporté le journal.

« Ma décision est que je plaide coupable »

Le FBI dit qu’ils ont identifié l’accusé grâce à son association avec un autre Pennsylvanien Kenneth Grayson, un adhérent de QAnon âgé de 51 ans a également été poursuivi en lien avec le 6 janvier.

Bien que Jennifer Heinl ait affirmé avoir « perdu le contact » avec Grayson, le FBI a déclaré que leurs discussions sur Facebook montraient les deux en communication régulière.

« Après avoir examiné les retours des mandats de perquisition, le FBI a observé des communications entre Heinl et Grayson via Facebook Messenger du ou vers le 12 novembre 2020 au 11 janvier 2021 », indique l’affidavit. « Les communications discutaient, en partie, des préparatifs de voyage à Washington, DC, y compris des véhicules de location et des hôtels. »

L’échange s’est terminé par la condamnation de Heinl pour une seule accusation de ses quatre chefs d’accusation : défilé, manifestation ou piquetage dans un bâtiment du Capitole, un délit de classe B qui a été un plaidoyer populaire auprès des contrevenants de faible niveau plaidant coupables tôt pour mener liés au siège du 6 janvier.

Après avoir été pressée de ses droits à une procédure régulière, Heinl a déclaré au juge Sullivan qu’elle était à l’aise avec sa décision.

« Ma décision est que je plaide coupable à ce chef d’accusation », a déclaré Heinl.

« Parce que vous êtes coupable, n’est-ce pas ? » a demandé Sullivan.

Heinl a répondu par l’affirmative.

« Pensez à la façon dont vous vous êtes retrouvé dans ce pétrin »

Bien que théoriquement passibles d’une peine de six mois, les accusés du 6 janvier plaidant coupables au chef d’accusation ont rarement été condamnés à une peine de prison. Dans un autre cas, le juge de district en chef des États-Unis Beryl Howell du district de Columbia a critiqué le ministère de la Justice pour son approche «presque schizophrène» consistant à décrire l’émeute comme un «crime du siècle» et à signer des accords de plaidoyer sur des infractions mineures généralement passibles d’une contravention de 50 $.

Dans le cas de Heinl, il y a d’autres raisons pour lesquelles sa peine ne sera probablement pas sévère. Le juge Sullivan a noté qu’elle était une première délinquante, risquant de deviner qu’elle n’avait jamais été arrêtée auparavant.

Heinl a répondu que c’était vrai.

Fixant une date de condamnation en 2021, le juge Sullivan a conseillé de réfléchir avant sa prochaine comparution devant le tribunal: « Réfléchissez à la façon dont vous vous êtes retrouvé dans ce pétrin. »

Le juge a invité Heinl à préparer des remarques pour le tribunal mais l’a informée qu’une décision de ne pas parler ne serait pas retenue contre elle lors de la détermination de la peine.

En fait, a plaisanté Sullivan, elle avait le droit de se présenter devant le tribunal et de dire « nyah, nyah, nyah, nyah, nyah ».

Ensuite, Sullivan s’est inversé pour un effet comique: « Si vous avez dit, nyah, nyah, nyah, nyah, nyah, je pourrais vous en vouloir. »

En riant, Heinl a répondu qu’elle « ne te ferait pas ça ».

(Photos via le MJ)

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]