Jennifer Hudson ceintures d’Aretha Franklin dans un nouveau respect Photos ⋆ .

Il ne reste plus que 100 jours avant les débuts longtemps retardés de Le respect, MGM a publié deux nouvelles photos du prochain biopic d’Aretha Franklin du réalisateur Liesl Tommy, mettant en vedette Jennifer Hudson dans le rôle de la reine de la soul. Initialement prévu pour la sortie de décembre 2020, le film a été repoussé au 13 août 2021, ce qui voit Le respect affronter une compétition difficile sous la forme de la comédie d’action longtemps retardée des studios du XXe siècle Guy gratuit avec Ryan Reynolds. Découvrez les photos complètes dans la galerie ci-dessous!

La première image se déroule sur une scène, avec Aretha Franklin de Hudson chantant avec les voix de sauvegarde de sa cousine Brenda Franklin et de deux sœurs Carolyn et Erma Franklin, qui sont respectivement interprétées par Brenda Nicole Moorer, Hailey Kilgore et Saycon Sengbloh. Le second présente Hudson chantant tout en jouant du piano avec Jerry Wexler de Marc Maron et Ted White de Marlon Wayans en arrière-plan.

Le respect, un titre basé sur l’une des chansons les plus emblématiques de la chanteuse légendaire, suit l’essor de la carrière d’Aretha Franklin, d’une enfant chantant dans la chorale de l’église de son père à sa superstar internationale. C’est la remarquable histoire vraie du parcours de l’icône de la musique pour trouver sa voix. Il s’agit du premier long métrage autorisé basé sur la vie de Franklin.

Le film sera dirigé par la chanteuse-actrice Jennifer Hudson, lauréate d’un Oscar, qui a été personnellement choisie par Franklin pour la jouer dans le film. Se joindre à elle sont Forest Whitaker comme Reverand CL Franklin, Marlon Wayans comme Ted White, Audra McDonald comme Barbara Siggers Franklin, Mary J.Blige comme Dinah Washington, Marc Maron comme Jerry Wexler, Tituss Burgess comme James Cleveland, Saycon Sengbloh comme Erma Franklin, Hailey Kilgore comme Carolyn Franklin, Tate Donovan comme John Hammond et Skye Dakota Turner.

Le respect est réalisé par Liesl Tommy, nominé pour le Tony (Broadway’s Éclipsé) d’après un scénario écrit par Tracey Scott Wilson, nominée aux Emmy Awards (Les Américains, Fosse / Verdon). Les producteurs sont Scott Bernstein (Tout droit sorti de Compton) et plusieurs producteurs nominés aux Grammy Awards Harvey Mason Jr. (Filles de rêve), qui a produit de la musique pour Aretha Franklin et Jennifer Hudson.

Le film mettra en vedette en exclusivité les chansons emblématiques: Respect; Je dis une petite prière; Pense; (Vous me faites sentir comme une) femme naturelle; Tu as un ami; Dr Feelgood; Faites la bonne femme, faites le bon homme; Espagnol Harlem; et jeune, doué et noir. Le film mettra également en vedette Ain’t No Way; Précieux Seigneur; Il y a une fontaine remplie de sang; Amazing Grace; et Chaîne des imbéciles.